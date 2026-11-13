Dívida de 12 milhões ‘rasga’ têxtil de Barcelos com dono canadiano que já vestiu o Benfica

Dívida de 12 milhões ‘rasga’ têxtil de Barcelos com dono canadiano que já vestiu o Benficapremium
Pure Cotton avança com novo Processo Especial de Revitalização (PER) para evitar a falência, dois anos após credores viabilizarem plano que entregou controlo da empresa de vestuário a fundo do Canadá.
A sobrevivência da Pure Cotton volta a estar em risco, dois anos após convencer os credores a aprovarem um plano de recuperação com a promessa de que veriam os seus créditos – na altura ascendiam a 5,8 milhões de euros -- recuperados na íntegra “através dos meios libertos gerados” pelo negócio têxtil, numa operação que conduziu à entrada do canadiano Alberta Equity Fund (AEF) como acionista maioritário.
A fabricante de vestuário fundada por Hélder Brito, Rui Costa e Rickie Madsen em agosto de 2011, poucas semanas depois da troika aterrar em Portugal, avançou novamente com um Processo Especial de…
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