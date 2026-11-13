Dona da Sonae compra participação minoritária na gestora de fundos Optimize

A SC Investments, a holding da família Azevedo, dona da Sonae, vai entrar no capital da gestora de fundos Optimize. A sociedade, que tem vindo a diversificar os seus investimentos, vai ficar com uma posição minoritária da gestora criada em 2008, especializada na gestão de Planos Poupança Reforma e outros fundos de investimento. Com 875 milhões de euros sob gestão, a entidade liderada por Pedro Lino vai aproveitar o investimento para “acelerar o seu crescimento e reforçar a sua posição enquanto líder independente na gestão das poupanças e investimentos“.

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Na mesma semana em que comunicou a aquisição de uma “posição maioritária” na rede de lojas Dez Prá Uma, especializada em refeições prontas refrigeradas e congeladas, a SC Investments, que resultou da organização da antiga Sonae Capital, junta um novo negócio ao seu portefólio, através da aquisição de 36,5% do capital da Optimize, comprada a acionistas minoritários, segundo informou a empresa em comunicado.

Criada em plena crise financeira por Diogo Santos Teixeira e pelo pai José Santos Teixeira, a Optimize Investment Partners é uma gestora de ativos independente que nasceu focada na gestão de PPR e no investimento de longo prazo. Em 2018, passou para as mãos da Dif Broker, de Pedro Lino, que iniciou o processo de compra progressiva da totalidade do capital da Optimize. Nos últimos anos registou um forte crescimento, tendo atualmente 875 milhões de euros de ativos sob gestão e mais de 40 mil clientes.

“Como resultado da qualidade da sua oferta e sólida reputação, a empresa tem vindo a captar um número crescente de investidores privados, tanto nacionais como internacionais, e é hoje um dos líderes do mercado nacional“, refere o comunicado, destacando que a entrada da holding da família Azevedo vai permitir à gestora contar com uma estrutura acionista reforçada, “tendo como objetivo acelerar o seu crescimento e reforçar a sua posição enquanto líder independente na gestão das poupanças e investimentos, beneficiando das capacidades e recursos da SC Investments”.

“Ao longo dos últimos anos, a Optimize cresceu de forma consistente, guiada pelo objetivo de criar valor para os clientes e contribuir para uma sociedade mais informada e financeiramente consciente. A entrada da SC Investments na estrutura acionista permite-nos acelerar a nossa estratégia ambiciosa e prosseguir com uma nova fase de crescimento, preservando os pilares: independência na gestão de ativos, proximidade com os clientes, inovação e foco na criação de valor de longo prazo”, explica Pedro Lino, CEO da Optimize.

A entrada da SC Investments na estrutura acionista permite-nos acelerar a nossa estratégia ambiciosa e prosseguir com uma nova fase de crescimento, preservando os pilares: independência na gestão de ativos, proximidade com os clientes, inovação e foco na criação de valor de longo prazo. Vamos intensificar a nossa missão de promover a literacia financeira, reforçar a inovação e alargar o acesso a soluções de investimento diferenciadas a uma base de clientes cada vez maior. Pedro Lino CEO da Optimize

“Vamos intensificar a nossa missão de promover a literacia financeira, reforçar a inovação e alargar o acesso a soluções de investimento diferenciadas a uma base de clientes cada vez maior”, acrescenta o líder da gestora, que vai manter-se à frente da Optimize, continuando também como acionista de referência.

Segundo adianta o comunicado, “a atual equipa é reconhecida pelo seu histórico de ambição e empreendedorismo, tendo o mérito de ter aumentado em mais de seis vezes os ativos sob gestão desde a sua entrada em 2018 e colocado a Optimize atualmente numa forte posição no mercado português de gestão de fundos mobiliários”.

A estratégia de crescimento da Optimize Investment Partners, prevê a expansão da presença comercial, o reforço de equipas, o desenvolvimento de novos produtos, a melhoria contínua da experiência dos clientes, e a avaliação de novas oportunidades em Portugal e a nível internacional, acrescenta o comunicado.

Há pouco mais de um ano, a holding que resultou da reorganização da Sonae Capital e que tem como acionista a Efanor, divulgou ter disponíveis 200 milhões de euros para fazer aquisições de pequenas e médias empresas (PME) portuguesas, quer a 100%, quer com posições “significativas”, incluindo de setores onde está agora não estava presente.

“Estamos comprometidos em apoiar a Optimize no reforço da sua posição de mercado e na concretização da sua estratégia de crescimento“, adianta Hugo Canelas, CEO da SC Investments. “Esta parceria permite à SC Investments fomentar a literacia financeira em Portugal e participar no desenvolvimento de um setor em expansão através da participação num dos líderes de mercado, gerido por uma equipa profissional e de excelência”, conclui, citado no comunicado.