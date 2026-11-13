Dona do Pingo Doce compra fábrica de carnes em Torres Novas à líder dos bovinos

Exclusivo Dona do Pingo Doce compra fábrica de carnes em Torres Novas à líder dos bovinospremium
Grupo Jerónimo Martins fica com unidade de preparação, transformação e acondicionamento de carne bovina fresca e processada que a famalicense Campicarn abriu há três anos com 200 empregos.
O braço agroalimentar do grupo Jerónimo Martins acaba de comprar uma fábrica de carnes que pertencia até agora à Campicarn, empresa que tem sede em Vila Nova de Famalicão e que se apresenta como "líder da indústria da carne de bovino em Portugal".
Segundo adiantou ao ECO fonte oficial do grupo que detém os supermercados Pingo Doce, em causa está uma unidade industrial “localizada em Torres Novas e que se dedica à preparação, transformação e…
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