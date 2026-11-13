Draycott entra no capital da portuense Golden Wealth Management

A Draycott, que gere fundos de private equity e capital de risco, anunciou esta sexta-feira que entrou no capital da empresa portuguesa Golden Wealth Management, uma gestora independente de património com mais de 2.500 milhões de euros em ativos. As duas sociedades chegaram a acordo para que a Draycott passe a deter uma participação minoritária no capital da concorrente portuense.

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A parceria estratégica, que ambas garantem ser “de longo prazo”, prevê que a Golden Wealth Management continue a operar de forma autónoma, com a mesma marca, equipa e modelo de gestão. Assim, o acionista maioritário António Nunes da Silva mantém-se também no cargo de CEO.

A Draycott, que tem mais de 3.000 milhões de euros sob gestão, afirma que o negócio “preserva o que a Golden construiu”, embora não tenha divulgado a percentagem de capital adquirida e o valor investido na sociedade com sede no Porto e presença em Lisboa e no Funchal. A operação foi notificada à Autoridade da Concorrência e aguarda as aprovações regulatórias aplicáveis.

“As duas casas partilham uma visão de longo prazo para a gestão de patrimónios e de investimentos em Portugal, e a convicção de que independência, arquitetura aberta e proximidade aos clientes são a base de relações de confiança e duradouras”, explica a empresa liderada por João Coelho Borges, que enaltece a solidez, o posicionamento e o potencial de crescimento da nova participada.

Segundo a Draycott, esta aquisição – que se segue à compra da ESC ao fundo norte-americano Davidson Kempner – abre espaço a oportunidades conjuntas, nomeadamente em mercados privados. Atualmente, a Golden acompanha mais de 2.500 milhões de euros em ativos e tem áreas de negócio: a Golden Wealth Management (gestão discricionária, financial advising, private markets e corretagem) e a Golden SGF (PPR – Planos Poupança Reforma e fundos de pensões).