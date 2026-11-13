Entrevista a Nuno Cabeçadas. Edição de novembro da Advocatus

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A Miranda quer afirmar-se como uma firma internacional com sede em Lisboa, apoiada numa rede presente em 16 países e com forte implantação em África. Numa altura em que a inteligência artificial ameaça transformar a formação dos jovens advogados, a faturação à hora e a própria prestação de serviços jurídicos, Nuno Cabeçadas, presidente da Comissão Executiva da sociedade e managing partner do escritório fundado por Agostinho Pereira de Miranda, antecipa uma mudança profunda na profissão.

Em entrevista, identifica as oportunidades de investimento em energia, infraestruturas e recursos naturais no continente africano e explica por que razão o conhecimento do contexto económico, político e geopolítico continuará a distinguir o advogado das ferramentas de IA.

Daqui a dez anos, a advocacia será mais tecnológica, automatizada e orientada para os resultados, mas o fator humano continuará a ser indispensável. Os advogados antecipam uma transformação na forma de trabalhar, na relação com os clientes e nos modelos de negócio dos escritórios, com a IA a assumir um papel cada vez mais relevante. O futuro da profissão dependerá da capacidade de conciliar tecnologia e conhecimento jurídico.

Nesta edição pode ler também um especial sobre a reforma da justiça administrativa e fiscal, que promete acelerar a resolução de processos e aliviar a pressão sobre os tribunais. Os advogados alertam que as alterações legislativas podem não ser suficientes para resolver os problemas estruturais do sistema. Entre a falta de juízes e de meios, a necessidade de modernização tecnológica e o risco de transferir atrasos entre tribunais, há medidas que ainda podem ser melhoradas.

Joana Mota Agostinho é a advogada do mês desta edição. A sócia da Pérez-Llorca assumiu um novo desafio e assume que tem a ambição de fazer da área de prática de Propriedade Intelectual, Industrial e Tecnologia uma “referência” para as empresas que procuram transformar tecnologia em vantagem competitiva. A advogada sublinha que os ciclos tecnológicos são cada vez mais “curtos” e que as empresas precisam de tomar decisões num ambiente em que a “regulação nem sempre acompanha o ritmo da inovação”.

Quatro anos depois de entrar no mercado, a MMR Legal Services começou um novo capítulo com a chegada ao Porto. A nova estrutura pretende aproximar a firma das empresas, famílias e instituições do Norte, mantendo um modelo assente na personalização, na antecipação dos problemas e no conhecimento do negócio. A expansão acontece numa altura em que a MMR procura conciliar território, tecnologia e IA, sem abdicar do “critério”, da relação próxima com o cliente e da dimensão humana da advocacia. Descubra todos os pormenores na rubrica sociedade do mês.

A Cerejeira Namora, Marinho Falcão patrocinou a I-Sete no litígio que levou o Tribunal de Justiça da União Europeia a considerar incompatível com o direito europeu o regime português que permite levantar o efeito suspensivo automático de impugnações judiciais de adjudicações de contratos públicos financiados por fundos europeus. Descubra todos os pormenores da operação na rubrica negócio do mês da 181.ª edição

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