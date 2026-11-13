Estado adquire bracelete da Rainha D. Amélia por mais de 220 mil euros

O Estado português adquiriu por 220.320 euros uma bracelete que pertenceu à Rainha Dona Amélia de Orleães num leilão da Sotheby’s, em Genebra, na Suíça, na quarta-feira, confirmou esta sexta-feira à noite o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto. Na mesma sessão, dedicada a joias de casas reais, foi vendida por 4,4 milhões de euros uma safira que pertenceu aos Romanov.

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A peça é uma pulseira com uma esmeralda que pertenceu à última rainha consorte de Portugal (1865-1951), casada com D. Carlos, e foi adquirida depois da empresa pública Museus e Monumentos de Portugal ter sinalizado interesse na peça. “A Ministra da Cultura, Juventude e Desporto assinou esta quinta-feira, 12 de novembro, o despacho que assegurou 220.320 euros para concluir a compra”, refere o comunicado.

“Com esta operação, o Governo garante o regresso a Portugal de uma joia ligada à história da família real portuguesa da segunda metade do século XIX, com elevado valor histórico e inegável qualidade artística. Ao mesmo tempo que valorizamos as coleções do Estado,

reforçamos a salvaguarda do nosso património cultural”, afirma a Ministra Margarida Balseiro Lopes, citado na mesma nota.

A bracelete foi usada em diversas ocasiões e apresenta ao centro uma esmeralda colombiana em forma de cabochão de 27,38 quilates, rodeada por diamantes em corte de mina e complementada por diamantes em forma de rosa.

Segundo a nota de catálogo que acompanha a peça no leilão, a esmeralda da bracelete terá feito parte de um importante conjunto de esmeraldas e diamantes que a rainha recebeu quando se casou com D. Carlos. Depois da morte dos filhos, Amélia distribuiu as suas joias por familiares. As peças de esmeralda que ofereceu à sobrinha e afilhada, a princesa Esperança de Bourbon-Orleães, passaram para a filha desta, Maria da Glória de Orleães-Bragança, como presente de casamento, em 1972. Em 1981, Maria da Glória vendeu-as num leilão da Sotheby’s, em Nova Iorque, onde foram adquiridas pela colecionadora Gabriele Murdock.

O Ministério da Cultura diz ainda que será a Museus e Monumentos de Portugal a decidir “onde e a partir de quando a joia da Rainha Dona Amélia será apresentada ao público como património do Estado”. A empresa pública gere o Museu do Tesouro Real, onde podem ser vistas joias da coroa portuguesa.

A aquisição foi financiada pelo Fundo de Fomento Cultural, através de um apoio ao Fundo para a Aquisição de Bens Culturais, criado para valorizar as coleções dos Museus e Palácios Nacionais e a Coleção de Arte Contemporânea do Estado. Este mesmo mecanismo adquiriu recentemente um quadro da autoria do pintor Vieira Portuense, num leilão da Cabral Moncada. Esta obra será exposta no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto.