Europa acorda formato de representação nas negociações de paz para a Ucrânia, diz Montenegro

O Conselho Europeu chegou a consenso sobre o formato de participação da Europa num eventual processo negocial para a paz na Ucrânia. A informação foi transmitida por Luís Montenegro, em declarações transmitidas pela CNN Portugal no final da cimeira informal, em Dublin, na qual o tema foi discutido. Os detalhes deverão ser anunciados pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, e pela presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

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A equipa de representantes, “ainda sem mandato concreto atribuído”, terá como incumbência “representar também o interesse da UE, mas não só”, uma vez que há “um contexto que extravasa os países que na Europa fazem parte da UE”.

Do lado da União, “a representação é institucional, com a Comissão e com o Conselho”. Quanto à coligação de Boas Vontades, foi aceite o princípio de alargar a sua representação, “ainda suscetível de um diálogo que se terá de fazer”, aos cinco países mais representativos no contexto europeu — Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Polónia.

Questionado sobre quem deve falar pela União, Montenegro reiterou que, “nesta circunstância, o interlocutor que me parece mais bem colocado para representar a UE, do ponto de vista de haver uma só voz, é o presidente do Conselho Europeu”, António Costa.

Sobre o financiamento à Ucrânia, o primeiro-ministro defendeu que não se devem confundir essas necessidades com o novo quadro financeiro plurianual. “A UE deve procurar ter instrumentos de financiamento excecionais para situações excecionais, como já fez no passado”, argumentou, dando o exemplo do NextGenerationEU, criado em resposta à pandemia. Lembrou ainda que Portugal tem proposto dívida comum para este objetivo específico.

Da habitação à saúde, passando pela Microsoft

Luís Montenegro abordou ainda alguns dos temas que têm dominado a agenda nacional. Sobre a falha global da Microsoft, que tem também afetado o Estado português, aponta que “este bloqueio pontual das comunicações não foi de modo a criar grandes dificuldades no trabalho” do Governo.

No entanto, admite que “não significa que alguns serviços da administração não tenham sido afetados”. “Já tenho conhecimento genérico que isso aconteceu. O que é lamentável, mas não estava de maneira nenhuma nas nossas mãos poder evitar. Sabemos que a escala foi global”, contrapôs.

Montenegro respondeu também aos pedidos de reunião dos movimentos pela habitação. Afirmou que o Governo está disponível para “continuar esse diálogo” com representantes designados por essas entidades, através da Secretaria de Estado da Habitação.

Na saúde, o primeiro-ministro garantiu que “a ministra da Saúde está a realizar o seu trabalho”. Disse que o Governo tem tomado “decisões importantes para melhorar o nosso SNS” numa conjuntura “muito mais complexa ainda do que aquela que era há dois anos e meio, visto que ingressaram cerca de mais 500 mil utentes neste período”.

Numa alusão à demissão do presidente da ULS do Algarve, na sequência das mortes nas urgências do Hospital de Portimão, admitiu. “Infelizmente, nem tudo corre bem e quando as coisas correm menos bem há que decidir, e foi aquilo que aconteceu também nos últimos dias”, reconheceu.