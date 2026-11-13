Eurostat confirma crescimento do PIB na Zona Euro de 1,3%. Economia francesa contrai-se 0,1%

O PIB da Zona Euro cresceu 1,3% no terceiro trimestre em termos homólogos e 0,4% na variação em cadeia, confirmou esta sexta-feira o Eurostat. Portugal apresentou a sétima maior taxa entre os países para os quais há dados disponíveis.

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A estimativa preliminar do gabinete de estatísticas europeu reflete uma ligeira aceleração na evolução homóloga face aos 1,2% registados no trimestre precedente, mas uma desaceleração na ótica da comparação em cadeia face aos 0,6% verificados entre abril e junho.

Para a União Europeia os valores são ligeiramente superiores. As economias dos 27 Estados-membros terão expandido, em termos homólogos, 1,5% e 0,5%, em cadeia. À semelhança da Zona Euro, na comparação anual representa uma aceleração face aos 1,4% do trimestre anterior e um abrandamento mensal face aos 0,7% desse período.

Entre os países da Zona Euro para os quais há dados disponíveis, Portugal apresenta a sétima maior taxa de crescimento homóloga (2,4%). A lista é liderada pela Irlanda e Polónia (3,6%) e o Chipre com 3,1%. Entre as maiores economias do bloco, Espanha cresceu 2,7%, a Alemanha expandiu-se em 1,2% e Itália em 0,8%. França teve uma contração de 0,1%.

O Eurostat detalha ainda que, em comparação, o PIB dos Estados Unidos cresceu 0,8% entre julho e setembro quando comparado com o segundo trimestre. Já em termos de variação anual acelerou 2,1%, o que compara com os 2,2% registados no trimestre anterior.

Quanto ao emprego, o gabinete de estatísticas europeu detalha que o número de pessoas empregadas se manteve estável no terceiro trimestre, tanto na Zona Euro como na UE, quando comparado com o segundo trimestre. Nesse período tinha aumentado 0,1%. Na comparação homóloga, o emprego cresceu 0,4% nas duas regiões.