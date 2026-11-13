Falha da Microsoft continua a afetar empresas e hospitais em todo o mundo

A falha global nos serviços da Microsoft continua a afetar empresas, organismos públicos e unidades de saúde esta sexta-feira, mais de 12 horas depois do início do problema, comprometendo o acesso ao Outlook, ao Teams e ao Copilot, entre outras ferramentas do Microsoft 365. Em causa estão, sobretudo, problemas no Exchange Online, a plataforma de correio eletrónico na cloud da gigante tecnológica norte-americana, que suporta o envio e a receção de mensagens, calendários e contactos.

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A Microsoft atribuiu o incidente a problemas nos servidores e garantiu não ter conhecimento de qualquer ciberataque. Segundo a Reuters, a empresa indicou, na sua atualização mais recente, que já observava sinais de estabilização, depois de ter alargado a aplicação de medidas corretivas à infraestrutura afetada. Ainda assim, a recuperação permanece incompleta, com a tecnológica a admitir, no início desta manhã, que as alterações introduzidas para normalizar os serviços não estavam a produzir os resultados esperados.

De acordo com as informações disponibilizadas no portal de estado dos serviços da Microsoft, os problemas no Exchange Online podem impedir os utilizadores de aceder às caixas de correio eletrónico através de diferentes métodos de ligação, além de provocar atrasos na entrega de mensagens. Também outras aplicações estão condicionadas, sobretudo nas funcionalidades que dependem da ligação ao e-mail. No Teams, por exemplo, podem falhar o acesso aos calendários, o agendamento de reuniões e algumas funcionalidades de conversação. As ferramentas que não dependem do Exchange Online continuam, em geral, operacionais.

Hospitais enfrentam dificuldades no acesso ao correio eletrónico

A interrupção está também a afetar serviços de saúde, nomeadamente no Reino Unido. O hospital pediátrico Evelina London confirmou, numa nota publicada no seu site, que não consegue enviar nem receber e-mails devido à falha dos serviços da Microsoft. Contudo, a unidade garante que os procedimentos clínicos e as consultas decorrem normalmente, pedindo aos utentes que mantenham as deslocações previstas.

Também o Lincolnshire Partnership NHS Trust, entidade que presta serviços de saúde mental e apoio comunitário, reportou problemas no correio eletrónico e noutras ferramentas da Microsoft. A instituição pediu aos utentes que os encaminhamentos urgentes e os pedidos de apoio fossem feitos por telefone, em vez de e-mail, assegurando que existem procedimentos alternativos para evitar perturbações nos cuidados de saúde.

Já o NHS Fife, na Escócia, confirmou dificuldades no acesso ao Outlook por parte de alguns profissionais, mas indicou que não havia registo de perturbações significativas nas áreas clínicas.

Euronext pede às cotadas que recorram ao telefone

No setor empresarial, a Euronext — operadora das bolsas de Lisboa, Paris, Amesterdão e Bruxelas, entre outras — também está a enfrentar problemas de comunicação. De acordo com a Reuters, as equipas responsáveis pelas admissões à cotação estão com dificuldades no acesso ao correio eletrónico. Por isso, a Euronext pediu às empresas cotadas que recorram ao telefone para transmitir informações relevantes ao mercado.

A transportadora marítima dinamarquesa Maersk alertou igualmente para atrasos no envio de mensagens e na disponibilização de atualizações aos clientes, enquanto várias companhias aéreas indianas, entre as quais a IndiGo, a Akasa Air e a Air India, reportaram constrangimentos nos respetivos serviços de apoio por e-mail, avança também a agência noticiosa.

A falha afetou ainda os mercados financeiros de Taiwan, onde várias sociedades de investimento, seguradoras e gestoras de fundos enfrentaram dificuldades nas operações. Uma das instituições teve mesmo de recorrer ao fax para confirmar transações, enquanto outra cancelou uma operação de recompra de obrigações, segundo fontes citadas pela Reuters.

Nos EUA, a fabricante de veículos elétricos Workhorse Group adiou a divulgação dos resultados financeiros para 16 de novembro, enquanto a suíça Richemont chegou a atrasar temporariamente o anúncio das contas do primeiro semestre. As tecnológicas OpenAI e Anthropic também reconheceram problemas nos conectores que permitem integrar os seus serviços com as ferramentas da Microsoft.

A interrupção afetou igualmente organismos governamentais na Austrália, no Japão e nos Estados Unidos. Entre as entidades atingidas estão a agência de espionagem e a polícia federal australianas, além da Câmara dos Representantes norte-americana. No Japão, o Governo confirmou perturbações na infraestrutura informática da administração pública, refere a Reuters.