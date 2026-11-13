Falha na Microsoft afeta entidades do Ministério da Saúde

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) confirmaram esta sexta-feira que a falha global na Microsoft está também a afetar as entidades sob tutela do Ministério da Saúde e disse estar trabalhar para restabelecer os serviços o mais breve possível.

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Em resposta à Lusa, fonte dos SPMS disse que os serviços se encontram a acompanhar a situação e “a trabalhar em articulação com a Microsoft, com vista ao restabelecimento dos serviços afetados com a maior brevidade possível”, mas sem especificar as áreas concretas afetadas.

André Arraia Gomes, presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), esclareceu, por sua vez, que o programa SClínico, utilizado pela maioria dos hospitais e centros de saúde e que assegura o funcionamento das consultas, continua operacional. “Só estão afetados os emails e a plataforma Teams para reuniões online”, explicou, em declarações ao ECO, afastando, assim, a possibilidade de uma interrupção generalizada da atividade clínica.

Ainda assim, os constrangimentos poderão ter consequências mais significativas em algumas áreas. “Em algumas especialidades, como a saúde pública, que requer muito acesso ao email, isso fica mais comprometido”, alertou o responsável da FNAM. Também os serviços de gestão do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão condicionados, uma vez que “muita informação está arquivada aí”, acrescentou.

A falha global registada nos serviços da Microsoft na quinta-feira está a afetar, entre outros, o acesso de dezenas de milhares de utilizadores em todo o mundo ao serviço de correio eletrónico Outlook ou ao Teams, confirmou a empresa, que entretanto afastou a possibilidade de ciberataque.

Entre os serviços Microsoft 365 potencialmente afetados estão, segundo a empresa norte-americana, o Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online ou Microsoft Copilot 365, entre outros.

A Microsoft admitiu que as medidas para resolver a falha global não estão a funcionar “como esperado”, e garantiu que está a procurar alternativas.

(Notícia atualizada às 12h36 com declarações do presidente da FNAM)