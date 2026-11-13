Forças Armadas podem gastar 9,7 milhões de euros na compra de drones

O Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) obteve autorização de despesa do Ministério da Defesa para a compra de sistemas aéreos não tripulados (drones) no montante máximo de 9,7 milhões de euros. A despesa, financiada pela Lei de Programação Militar (LPM), deverá ser executada entre 2026 e 2027.

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No âmbito da missão e considerando a “evolução do contexto operacional e a necessidade de reforçar as capacidades conjuntas e combinadas das Forças Armadas, justifica-se a aquisição de aeronaves não tripuladas (UAV), classe 2, a integrar na capacidade de sistemas aéreos não tripulados (UAS), atualmente em desenvolvimento”, determina um despacho do Ministério liderado por Nuno Melo.

Essa aquisição permite aumentar “a disponibilidade de meios, potenciar o respetivo emprego em operações conjuntas e combinadas, e favorecer a experimentação, desenvolvimento e integração de novas tecnologias e conceitos operacionais, adequando-se às necessidades operacionais identificadas”. Ou seja, missões de Vigilância Marítima (VIMAR), Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) e Search and Rescue (SAR).

Assim, o Ministério da Defesa autorizou o EMGFA a assumir o encargo plurianual e a realizar a respetiva despesa, nos anos de 2026 e 2027, para a compra de “aeronaves não tripuladas (UAV) Classe 2, componentes, sistemas e serviços associados, até ao montante máximo de 9.706.504,07 euros, ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor”.

A despesa será financiada através de verbas da LPM, inscritas e a inscrever no orçamento do EMGFA, na Capacidade “Comando e Controlo”, Projeto “Meios não tripulados CL1 e CL2”.

O encargo plurianual, não pode exceder em cada ano, o valor de 6,795 milhões de euros em 2026 e, no ano seguinte, o valor de 2,9 milhões de euros, montantes a que acresce o valor IVA em vigor. O montante fixado para o ano de 2027 “pode ser acrescido do saldo apurado no ano que lhe antecede”.