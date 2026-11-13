Grupo Bernardo da Costa lança nova consultora para apostar na contabilidade e consultoria estratégica

O Grupo Bernardo da Costa lançou a BC360, uma nova consultora que vai apostar na contabilidade, consultoria estratégica e gestão de pessoas. O objetivo é crescer no mercado das das soluções globais de gestão em Portugal, mas também ganhar dimensão lá fora.

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“A BC360 nasce com uma convicção clara: as empresas não precisam apenas de quem lhes organize as contas. Precisam de parceiros que as ajudem a tomar melhores decisões, a desenvolver as suas pessoas e a construir negócios mais sólidos, competitivos e sustentáveis”, refere o grupo num comunicado divulgado esta sexta-feira.

A sua oferta inclui serviços de contabilidade e acompanhamento fiscal, consultoria empresarial, apoio à gestão, planeamento estratégico, organização e melhoria de processos, gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional. A BC360 pretende ainda apostar na transformação digital, na simplificação de processos e na utilização de ferramentas de gestão que permitam disponibilizar informação relevante e atempada aos empresários.

Este projeto, refere o grupo, “resulta da experiência acumulada na gestão de um grupo empresarial com presença em diferentes setores de atividade e mercados internacionais, mas apresenta-se ao mercado com identidade própria, uma equipa de gestão autónoma e uma estratégia de crescimento orientada para clientes nacionais e internacionais”.

Esta equipa vai ser liderada por Vânia Gomes, Managing Partner e contabilista certificado, que assume a responsabilidade pela gestão global da organização, e por Marta Santos, Partner e Head of Consulting & Business Development, que ficará à frente da área de consultoria e desenvolvimento de soluções estratégicas para os clientes.

Ganhar dimensão em Portugal, mas também lá fora

A nova consultora foi criada com o objetivo de conquistar uma posição relevante no mercado de serviços empresariais, não só em Portugal como também nos mercados internacionais. “A empresa pretende trabalhar com pequenas e médias empresas, organizações em crescimento e grupos empresariais que procuram um acompanhamento mais próximo, especializado e estratégico”, refere o comunicado.

“A internacionalização faz igualmente parte da ambição do projeto, aproveitando a experiência empresarial acumulada em diferentes mercados e a crescente necessidade de soluções de gestão integradas”, acrescenta.

“Não queremos criar apenas mais uma empresa de contabilidade ou consultoria. Queremos construir uma organização que faça verdadeiramente a diferença na vida das empresas e das pessoas. Uma empresa que ajude os empresários a dormir mais descansados, a tomar melhores decisões, a crescer de forma sustentada e a criar ambientes onde as pessoas se sintam valorizadas e felizes”, conclui Ricardo Costa, presidente do grupo.