Telecomunicações

Grupo Digi passa de lucro a prejuízo até setembro. Receitas em Portugal sobem para 57 milhões

A operadora de telecomunicações romena, que também está presente na Península Ibérica e em Itália, teve um resultado líquido negativo de 54,5 milhões de euros. Portugal cresceu 8% nestes nove meses.

As receitas da Digi em Portugal aumentaram 7,6% para 56,5 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano. A operadora de telecomunicações de origem romena, que também está presente na Península Ibérica e em Itália, viu a faturação crescer no mercado português e no cômputo geral, mas não foi suficiente para manter o resultado líquido positivo.

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O grupo Digi passou de lucros de 31,3 milhões de euros para um prejuízo de 54,5 milhões de euros entre janeiro e setembro, de acordo com o relatório financeiro divulgado esta sexta-feira. A faturação global foi de 1,8 mil milhões de euros até setembro, o que representou um acréscimo homólogo de 11,3%, enquanto o lucro operacional (EBITDA) ajustado subiu 21% para 528 milhões de euros.

Em Portugal, a Digi alcançou um milhão de serviços ativos e terminou o terceiro trimestre com 591 mil linhas móveis e 204 mil clientes de internet, dos quais 156 mil contrataram também a Digi TV. Para este movimento, o quarto operador considera que contribuiu um “trabalho de melhoria contínua de todos os seus serviços” e a implementação de novas formas de pagamento, nomeadamente a disponibilização de MB Way.

Em relação ao número de serviços (RGU ou unidades geradoras de receita), destaca-se pela negativa a queda de 15,2% nos de linha de telefone fixo, que passaram de 92 mil para 78 mil em setembro de 2026, refletindo um movimento transversal à área das telecomunicações. Nos restantes, como a televisão e a rede móvel, aumentaram a dois dígitos de um ano para o outro.

“Os nossos assinantes de TV paga aumentaram de aproximadamente 128 mil a 30 de setembro de 2025 para aproximadamente 156 mil a 30 de setembro de 2026, aproximadamente mais 21,9%, e os nossos assinantes de internet fixa e dados aumentaram de aproximadamente 150 mil para cerca de 204 mil, um aumento na ordem de 36%”, lê-se .

No contexto do grupo com sede em Bucareste, contabilizaram-se 35,1 milhões de RGU, mais 14% comparativamente ao mesmo trimestre do ano passado em serviços ativos de TV, net, voz e móvel.

No que diz respeito apenas ao terceiro trimestre, período em que a Digi abriu cinco novas lojas nos distritos de Braga, Faro, Setúbal e Lisboa, as receitas de Portugal fixaram-se em 19,5 milhões de euros, comparativamente aos 17,6 milhões de euros registados entre julho e setembro do ano passado, o que perfaz um crescimento homólogo de 10,9%.

Lucros regressam quando “mercados estabilizarem na Roménia”

Na teleconferência de apresentação das contas trimestrais, o CEO da Digi disse esta sexta-feira que a operadora de telecomunicações vai voltar aos lucros assim que os mercados financeiros da Roménia, onde está a sede da empresa, estabilizarem.

“O resultado líquido é negativo devido a dois fatores contabilísticos principais: despesas com depreciação e despesas financeiras, que foram bastante elevadas na Roménia, em função das grandes flutuações cambiais que tivemos no final do ano passado e este ano”, explicou Serghei Bulgac, em declarações aos jornalistas. Portanto, assim que os mercados financeiros estabilizarem na Roménia, não continuaremos a apresentar estes resultados negativos. Tão simples quanto isto”, referiu o CEO da Digi Communications.

Por outro lado, o líder do grupo Digi fez múltiplas referências à performance do mercado espanhol, nomeadamente em relação à casa-mãe, onde a empresa opera desde o dia um. “Espanha está a aproximar-se da Roménia”, referiu Serghei Bulgac, acrescentando que o próximo ano será vez de a filial de nuestros hermanos “tirar proveito da sua dimensão”. “Foi um trimestre fantástico. Estamos muito contentes com o IPO da subsidiária de Espanha na bolsa de Madrid. Vemos as negociações da empresa muito positivas. Foi um passo importante no mercado ibérico”, afirmou Serghei Bulgac.

O presidente executivo do grupo Digi explicou que a prioridade para Portugal continua a ser a expansão da base de clientes, a melhoria da experiência do cliente e a integração da Nowo, que comprou por cerca de 150 milhões de euros em 2024, para “desbloquear sinergias e ter uma posição de mercado mais forte e um crescimento sustentável”.

Notícia atualizada às 15h55 com mais informação

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