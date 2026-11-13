Crise na Habitação

Habitação. Presidente deu “sinal político” e movimentos pediram mediação com Governo

  • Lusa e ECO
  • 13 Novembro 2026

"O primeiro-ministro não pode continuar a fugir" e "tem de seguir o exemplo do Presidente", instou André Escoval, representante da Casa Para Viver.

António José Seguro reuniu com os movimentos pelo direito à habitaçãoMiguel Figueiredo Lopes / Presidência da República

Os representantes dos movimentos pelo direito à habitação destacaram que o Presidente da República, que esta sexta-feira os recebeu, deu “um sinal político” e pediram a António José Seguro que faça mediação com o Governo para resolver a crise.

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A reunião “vale pelo sinal político que dá” do Presidente ao Governo e à Assembleia da República, realçou André Escoval, representante da Casa Para Viver, à saída da audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém. “O primeiro-ministro não pode continuar a fugir” e “tem de seguir o exemplo do Presidente”, instou, alertando que, “não pacificando o país, esta é uma luta que vai continuar”.

A reunião com o Presidente “sem dúvida alguma fortaleceu ainda mais” os movimentos pelo direito à habitação, considerou Cristiana Leal, representante da Acampada do Porto. Seguro recebeu a comitiva de 25 representantes “totalmente aberto ao diálogo e também disponível para ser (…) o garante da Constituição”, observou, comentando que o chefe de Estado ficou “comovido” com os relatos de violência policial e “espantado com as vidas reais” que lhe foram relatadas. “Sentiu a nossa dor, da vida que estamos a viver e da violência policial que sofremos”, disse.

Os representantes dos movimentos destacaram que o Presidente da República deu “um sinal político”Miguel Figueiredo Lopes / Presidência da República

Sobre a atuação policial e as denúncias de violência, o Presidente disse estar à espera dos relatórios em curso, referiu Maria João Calisto, igualmente pela Acampada do Porto, acrescentando que Seguro deixou indicação de que “espera que os partidos se entendam”. O Presidente foi “ativo na escuta” e a reunião serviu “para chamar a atenção ao Governo”, notou.

Pela Acampada de Lisboa, Levi Galaio explicou que transmitiram as propostas dos movimentos sociais para resolver a crise de habitação, adiantando que apelaram a Seguro “que pudesse mediar um encontro” entre movimentos e primeiro-ministro.

Segundo este representante, o Presidente tranquilizou os movimentos de que agirá “dentro das suas capacidades” no que diz respeito à ameaça de represálias de membros do Governo contra imigrantes que participem nos protestos pelo direito à habitação.

Dezoito representantes das Acampadas do Porto e Lisboa (nove de cada) e sete da plataforma Casa Para Viver foram esta sexta-feira recebidos pelo Presidente da República, no Palácio de Belém, numa reunião que demorou perto de três horas.

Entre os representantes recebidos estiveram elementos dos grupos de trabalho das Acampadas e especialistas técnicos, casos dos arquitetos Bernardo Amaral e Joana Moreira e do assistente social António Brito Guterres.

Seguro recebeu uma comitiva de 25 representantes dos manifestantes pela habitaçãoMiguel Figueiredo Lopes / Presidência da República

A Presidência da República destaca que “o Presidente da República, António José Seguro, ouviu, no Palácio de Belém, um conjunto de delegados de movimentos e plataformas pelo direito à habitação, os quais apresentaram as suas preocupações e propostas”.

Os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto a 10 de outubro e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações noutras cidades.

Os manifestantes exigem, entre outras coisas, a reversão da nova lei do arrendamento, um travão à aquisição de habitação por parte dos fundos imobiliários e tetos “verdadeiramente acessíveis” à renda.

A atuação da PSP para dispersar as Acampadas e retirar as tendas na Praça D. Pedro IV (Rossio), em Lisboa, e na Praça D. João I, no Porto, resultou em dezenas de detenções e dezenas de feridos, motivando críticas de vários quadrantes.

(atualizado às 14h12)

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