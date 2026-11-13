Industriais do calçado procuram emprego para 632 despedidos da fábrica da Ecco na Feira

A associação portuguesa dos industriais do calçado (APICCAPS) está a trabalhar com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e com a administração da dinamarquesa Ecco, que encerrou a fábrica em Portugal, para “mobilizar” as empresas do setor que pretendam reforçar as suas equipas, absorvendo os 632 trabalhadores.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Estamos a falar de 632 profissionais altamente qualificados, com uma experiência extraordinária e uma cultura industrial que constitui um ativo muito importante para o setor. São trabalhadores que, ao longo de muitos anos, contribuíram para o desenvolvimento de uma das mais importantes empresas internacionais de calçado. A indústria portuguesa não pode desperdiçar este talento”, refere Luís Onofre.

Sem querer “criar falsas expectativas numa conjuntura internacional adversa”, o presidente da APICCAPS diz saber que “também existem empresas que procuram trabalhadores experientes e que o conhecimento acumulado na Ecco pode representar uma mais-valia extraordinária”.

"O nosso compromisso é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para aproximar estas duas realidades.”

Num comunicado em que reconhece que o fecho da unidade de multinacional dinamarquesa “representa um duro golpe para Santa Maria da Feira e para toda a região, com consequências que ultrapassam largamente os postos de trabalho diretamente afetados”, a associação empresarial indica que esta iniciativa pretende “dar uma resposta concreta a uma situação particularmente difícil para centenas de famílias, procurando preservar competências e conhecimentos acumulados ao longo de décadas de atividade industrial”.

A fileira portuguesa de calçado e artigos de pele é constituída por cerca de 1.200 empresas e emprega mais de 34 mil trabalhadores, estando particularmente representada em concelhos como Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Felgueiras e Guimarães. “A experiência adquirida pelos trabalhadores da Ecco, tanto nas áreas produtivas como nas funções técnicas, administrativas e de gestão, poderá ser valorizada por diferentes empresas da fileira”, remata a APICCAPS.

Como o ECO noticiou na semana passada, também a autarquia feirense já prometeu ajudar despedidos da fábrica de calçado Ecco a encontrar emprego, estando a fazer o levantamento das qualificações, experiência e situação profissional dos trabalhadores para cruzar essa informação com as necessidades de recrutamento das empresas do concelho.