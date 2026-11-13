Industriais do calçado procuram emprego para 632 despedidos da fábrica da Ecco na Feira
Luís Onofre dramatiza que “a indústria portuguesa não pode desperdiçar este talento”, falando de 632 profissionais "altamente qualificados e com uma experiência extraordinária".
A associação portuguesa dos industriais do calçado (APICCAPS) está a trabalhar com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e com a administração da dinamarquesa Ecco, que encerrou a fábrica em Portugal, para “mobilizar” as empresas do setor que pretendam reforçar as suas equipas, absorvendo os 632 trabalhadores.
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“Estamos a falar de 632 profissionais altamente qualificados, com uma experiência extraordinária e uma cultura industrial que constitui um ativo muito importante para o setor. São trabalhadores que, ao longo de muitos anos, contribuíram para o desenvolvimento de uma das mais importantes empresas internacionais de calçado. A indústria portuguesa não pode desperdiçar este talento”, refere Luís Onofre.
Sem querer “criar falsas expectativas numa conjuntura internacional adversa”, o presidente da APICCAPS diz saber que “também existem empresas que procuram trabalhadores experientes e que o conhecimento acumulado na Ecco pode representar uma mais-valia extraordinária”.
"O nosso compromisso é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para aproximar estas duas realidades.”
Num comunicado em que reconhece que o fecho da unidade de multinacional dinamarquesa “representa um duro golpe para Santa Maria da Feira e para toda a região, com consequências que ultrapassam largamente os postos de trabalho diretamente afetados”, a associação empresarial indica que esta iniciativa pretende “dar uma resposta concreta a uma situação particularmente difícil para centenas de famílias, procurando preservar competências e conhecimentos acumulados ao longo de décadas de atividade industrial”.
A fileira portuguesa de calçado e artigos de pele é constituída por cerca de 1.200 empresas e emprega mais de 34 mil trabalhadores, estando particularmente representada em concelhos como Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Felgueiras e Guimarães. “A experiência adquirida pelos trabalhadores da Ecco, tanto nas áreas produtivas como nas funções técnicas, administrativas e de gestão, poderá ser valorizada por diferentes empresas da fileira”, remata a APICCAPS.
Como o ECO noticiou na semana passada, também a autarquia feirense já prometeu ajudar despedidos da fábrica de calçado Ecco a encontrar emprego, estando a fazer o levantamento das qualificações, experiência e situação profissional dos trabalhadores para cruzar essa informação com as necessidades de recrutamento das empresas do concelho.
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