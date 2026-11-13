Interesse do Estado no BCP chega depois de ações dispararem 1500%

Conhece aquele sentimento em que chega a uma festa quando os convidados já foram embora e os confettis estão todos espalhados no chão? Pense nisso em relação ao investimento que o Estado estará a avaliar fazer no BCP , isto se o objetivo fosse de apostar apenas na valorização.

No verão, o primeiro-ministro levantou o véu sobre essa possibilidade quando anunciou a criação de um fundo soberano para adquirir participações em empresas cotadas na bolsa em setores estratégicos como a energia…