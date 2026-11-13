Banca

Interesse do Estado no BCP chega depois de ações dispararem 1500%premium

Banco não guarda saudades do tempo em que teve ajuda do Estado na década passada. Eventual regresso chega depois de uma subida meteórica de 1500% das ações. Analistas moderam perspetivas.

Conhece aquele sentimento em que chega a uma festa quando os convidados já foram embora e os confettis estão todos espalhados no chão? Pense nisso em relação ao investimento que o Estado estará a avaliar fazer no BCP , isto se o objetivo fosse de apostar apenas na valorização.

No verão, o primeiro-ministro levantou o véu sobre essa possibilidade quando anunciou a criação de um fundo soberano para adquirir participações em empresas cotadas na bolsa em setores estratégicos como a energia…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários

Interesse do Estado no BCP chega depois de ações dispararem 1500%

Comentários exclusivos para assinantes

Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.

Assina agora

Regras de participação nos comentários

Alstom defende “renovação completa” da frota da CP

André Veríssimo,

David Torres considera que "o país ainda está numa situação muito positiva de apoio ao setor ferroviário". Além do concurso para a alta velocidade, a Alstom pretende também fornecer a sinalização.