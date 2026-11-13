Isaltino Morais garante que novo partido é “irreversível” e aponta às eleições de 2029

Isaltino Morais garante que a criação de um novo partido é “irreversível”. Numa entrevista ao Expresso (acesso pago), o autarca de Oeiras assume que pretende avançar com uma força política de centro, entre o PS e o PSD, para mobilizar eleitores moderados e descontentes com os atuais partidos. “Há um espaço realmente por preencher”, considera, defendendo que o país precisa de consensos entre os dois maiores partidos e de uma alternativa ao voto de protesto, atualmente canalizado para o Chega, que, no seu entender, “não apresenta soluções”.

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Segundo o antigo ministro das Cidades, do Ordenamento do Território e do Ambiente, o projeto será “pragmático”, “reformista” e “regionalista”, assente numa “ideologia social-democrata moderna”, com espaço para a intervenção do Estado e a iniciativa privada. Isaltino não confirma o nome “Fazemos”, mas também não o desmente: “Fazemos. Fazemos é o que Portugal precisa. Mas é preciso ser bem feito”. O autarca sublinha também que a iniciativa não é uma ambição pessoal, sendo dirigida “aos jovens deste país”.

O objetivo é levar a nova formação política às urnas nas eleições legislativas e autárquicas de 2029. Para Isaltino, essa participação é indispensável, mesmo reconhecendo que um partido dificilmente vence à primeira tentativa. Embora mantenha uma “excelente relação” com Luís Montenegro, critica o Governo pelo aumento do custo de vida e defende maior justiça fiscal. No plano parlamentar, prefere entendimentos entre PS e PSD, excluindo o Chega, por considerar que não é um partido confiável, e admite que um cenário de bloco central poderia favorecer os extremos.