Política

Isaltino Morais garante que novo partido é “irreversível” e aponta às eleições de 2029

  • ECO
  • 13 Novembro 2026

Autarca de Oeiras quer criar uma força política de centro, dirigida aos eleitores moderados e descontentes. Objetivo é disputar as eleições legislativas e autárquicas de 2029.

Isaltino Morais garante que a criação de um novo partido é “irreversível”. Numa entrevista ao Expresso (acesso pago), o autarca de Oeiras assume que pretende avançar com uma força política de centro, entre o PS e o PSD, para mobilizar eleitores moderados e descontentes com os atuais partidos. “Há um espaço realmente por preencher”, considera, defendendo que o país precisa de consensos entre os dois maiores partidos e de uma alternativa ao voto de protesto, atualmente canalizado para o Chega, que, no seu entender, “não apresenta soluções”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Segundo o antigo ministro das Cidades, do Ordenamento do Território e do Ambiente, o projeto será “pragmático”, “reformista” e “regionalista”, assente numa “ideologia social-democrata moderna”, com espaço para a intervenção do Estado e a iniciativa privada. Isaltino não confirma o nome “Fazemos”, mas também não o desmente: “Fazemos. Fazemos é o que Portugal precisa. Mas é preciso ser bem feito”. O autarca sublinha também que a iniciativa não é uma ambição pessoal, sendo dirigida “aos jovens deste país”.

O objetivo é levar a nova formação política às urnas nas eleições legislativas e autárquicas de 2029. Para Isaltino, essa participação é indispensável, mesmo reconhecendo que um partido dificilmente vence à primeira tentativa. Embora mantenha uma “excelente relação” com Luís Montenegro, critica o Governo pelo aumento do custo de vida e defende maior justiça fiscal. No plano parlamentar, prefere entendimentos entre PS e PSD, excluindo o Chega, por considerar que não é um partido confiável, e admite que um cenário de bloco central poderia favorecer os extremos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Isaltino Morais garante que novo partido é “irreversível” e aponta às eleições de 2029

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação

Vendas de 477 empresas jovens adultas representam 9% do PIB

Lusa,

Em 2025, as exportações destas empresas situaram-se em 5.400 milhões de euros e o Volume Acrescentado Bruto (VAB) foi de 5.300 milhões de euros.