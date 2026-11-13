Justiça a funcionar sem constrangimentos apesar de falha da Microsoft, garante ministra

A ministra da Justiça garantiu esta sexta-feira que o setor não sofreu “qualquer constrangimento” para além da falha de emails por problemas técnicos da Microsoft, que afetou todos os cidadãos, e disse desconhecer qualquer comprometimento de segurança ou dados.

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“Nada falhou, nada falhou”, garantiu a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, na sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, onde encerrou a conferência Reforma da Justiça Administrativa e Fiscal — Justiça mais rápida, simples e próxima, organizada pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério Adjunto e da Reforma do Estado.

Ao início da tarde, numa altura em que os serviços de email da Microsoft começavam a regressar à normalidade na Europa, e já depois de o Governo ter garantido em comunicado o “funcionamento normal” do executivo e da administração pública, Rita Alarcão Júdice garantiu também estar “tudo regularizado” e que no setor da Justiça não se registou “qualquer constrangimento” para além das falhas de email que afetaram os cidadãos de forma generalizada.

Questionada sobre a necessidade de um funcionário de uma comarca do norte do país ter tido necessidade de recorrer ao email pessoal para contornar o atraso na comunicação do resultado de uma autópsia, a ministra destacou a proatividade na resolução do problema, mas referiu que o Governo está a trabalhar para que toda a comunicação dos tribunais seja feita através da plataforma Citius.

“Estamos a trabalhar interoperabilidades para evitar exatamente a utilização do e-mail”, disse.

Referiu ainda não ter qualquer indicação de que a falha da Microsoft possa ter afetado mais do que a comunicação por email, nomeadamente o comprometimento de dados sensíveis ou pessoais dos cidadãos.

Os serviços Microsoft 365 para empresas em todo o mundo registam falhas desde quinta-feira à tarde, que estão a dificultar o acesso ao correio eletrónico Outlook e ao serviço de ‘cloud’ OneDrive.

Mais de 70 países, entre os quais Portugal, encontram-se afetados por estas falhas nos serviços da empresa norte-americana.

A origem da crise reside numa falha do Exchange Online, o motor de e-mail na nuvem da empresa tecnológica, uma falha que se propagou em cascata a todos os serviços que dependem do Exchange para consultar caixas de correio, calendários, permissões ou ficheiros partilhados.