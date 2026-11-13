Kallas avisa contra “armadilha” russa de discutir segurança europeia antes de paz

A chefe da diplomacia da UE avisou hoje que o bloco irá “cair numa armadilha” se concordar em discutir a arquitetura de segurança do continente com Moscovo antes de se negociar um acordo de paz na Ucrânia.

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Em declarações aos jornalistas à chegada à cimeira informal dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), em Dublin, Kaja Kallas salientou que o enviado especial dos Estados Unidos Jared Kushner admitiu o que ela própria vem dizendo há dois anos: que a Europa precisa de participar nas negociações sobre a Ucrânia.

“Mas espero que não estejamos apenas sentados à mesa das negociações, mas que possamos também influenciar verdadeiramente o seu resultado“, frisou.

Kallas defendeu, desde logo, que o bloco deve manter a sua exigência de que só discutirá a arquitetura de segurança da Europa após a Rússia acordar primeiro um cessar-fogo na Ucrânia e, depois, um acordo de paz.

“Se começarmos a discutir as exigências da Rússia relativamente à arquitetura de segurança, estaremos, na prática, a cair nas armadilhas que a Rússia está a preparar. Estaremos a desviar a atenção da ausência de um cessar-fogo e a começar a dar ouvidos às suas reivindicações“, avisou.

Para a chefe da diplomacia da UE, os europeus devem focar-se “no que está verdadeiramente em causa”. “Temos um agressor e uma vítima e o agressor não tem preocupações legítimas de segurança, porque ninguém atacou a Rússia. Foi a Rússia que atacou outros países. Não percamos o foco”, disse.

Por outro lado, a chefe da diplomacia da UE defendeu que, enquanto a Rússia mantiver as suas “exigências maximalistas” para acabar com a guerra, os europeus também o devem fazer, caso contrário não serão “verdadeiras negociações”.

“Se uma das partes começa por apresentar exigências maximalistas e a outra não exige absolutamente nada, é fácil imaginar como terminará essa negociação”, referiu.

A Alta Representante da UE voltou ainda a sustentar que devem ser ela própria e António Costa a representarem a UE em eventuais negociações com a Rússia, reiterando que, quando os líderes escolheram, em 2024, quem iria chefiar as instituições europeias, decidiram que caberia a ambos a representação do bloco a nível externo. “Sei que os russos não me querem como interlocutora, mas nós temos o direito de escolher quem representa a Rússia? Não“, disse.

Questionada sobre o motivo pelo qual os russos não a querem como interlocutora, Kallas respondeu: “Não querem ninguém forte do outro lado, porque pretendem impor as suas exigências maximalistas, como sempre fizeram”.

“Como afirmou o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros [da União Soviética, Andrei] Gromyko, a estratégia da Rússia é muito clara: primeiro, apresentam ameaças e ultimatos, depois, recorrem à força e, por fim, limitam-se a esperar, porque haverá sempre alguém no Ocidente disposto a oferecer-lhes algo que antes não tinham. E conseguem sempre avançar mais um pouco”, referiu.

Kallas salientou que, “naturalmente, quando se negoceia com alguém, pretende-se sempre que a outra parte esteja o mais fraca possível, para conseguir obter aquilo que se pretende”.

“Mas não lhes cabe a eles decidir quem nos representa. Se lhes dermos esse poder de decisão, estaremos, na prática, a conceder-lhes uma influência que não devem ter”, advertiu.