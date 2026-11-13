Líder da Brisa apoia ‘cheque’ a carenciados para carros elétricos e chama Estado a pagar postos no Interior

Líder da Brisa apoia ‘cheque’ a carenciados para carros elétricos e chama Estado a pagar postos no Interiorpremium
Pires de Lima contraria “muita gente bem-pensante” que critica apoio até 80% para os mais desfavorecidos. Preço dos combustíveis deixa tráfego nas autoestradas da Brisa “3% a 4% abaixo” das previsões.
Contrariando a opinião de “muita gente bem-pensante” que tem criticado o apoio que será dado às pessoas mais desfavorecidas para a compra de carro elétrico, o presidente executivo da Brisa considera que “faz todo o sentido que existam instrumentos, nesta altura difícil, que permitam a substituição de automóveis muitas vezes muitos antigos, que utilizam combustíveis fósseis com preços mais elevados, e que nestas classes se facilite a transição para a compra de elétricos”.
“Vejo muita gente a criticar, dizendo que essas pessoas precisam é de apoios para irem aos supermercados e para outras coisas. Repare, a maioria das famílias carenciadas em Portugal tem automóvel. E…
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