Lusa e sindicatos retomam negociações para revisão do acordo de empresa

O CA e os sindicatos formalizaram também o acordo de atualização salarial para 2026, que prevê um aumento de 87,50 euros no vencimento base dos trabalhadores com salários até 3.804,35 euros

O Conselho de Administração (CA) da Lusa assinou esta sexta-feira um protocolo negocial com os sindicatos SJ, SITESE e SITE para a revisão global do Acordo de Empresa (AE), prevendo negociações até maio de 2028.

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Num comunicado enviado à redação, o CA da agência de notícias referiu que o protocolo marca o regresso às conversações com os representantes dos trabalhadores, interrompidas em setembro, e estabelece as matérias a negociar e os respetivos prazos ao longo de 2027 e até maio de 2028.

Como sinal de compromisso com o diálogo, o CA decidiu revogar a denúncia do AE, ocorrida em maio, enquanto os sindicatos decidiram arquivar a impugnação apresentada junto do Conselho Económico e Social, ficando sem efeito o processo de mediação na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).

Em comunicado, o CA manifestou a expectativa de que estas medidas permitam avançar com a atualização de matérias do AE, criado em 2006 e em vigor desde 2009, num ambiente de paz social e negociação construtiva.

O CA e os sindicatos formalizaram também o acordo de atualização salarial para 2026, alcançado em 4 de novembro e aprovado em plenário de trabalhadores no dia seguinte.

O entendimento prevê um aumento de 87,50 euros no vencimento base dos trabalhadores com salários até 3.804,35 euros e uma atualização de 2,30% para valores superiores.

A administração recordou que já tinha atribuído um aumento salarial de 56,58 euros no início do ano, tendo decidido acrescentar, a título excecional e pontual, mais 30,92 euros, justificando a medida com o agravamento do custo de vida das famílias portuguesas.