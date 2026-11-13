Mais de metade das empresas só usa IA em 15% das atividades de auditoria interna

A utilização da inteligência artificial (IA) nas funções de auditoria interna ainda é residual. A conclusão consta de um novo estudo da Deloitte, a que o EContas teve acesso, revelando que em mais de metade dos casos, esta tecnologia só é usada em até 15% das atividades relacionadas com esta função nas empresas. Falta de competências tecnológicas continua a ser barreira à adoção desta ferramenta.

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“A auditoria interna entrou numa nova fase de transformação, impulsionada pela evolução dos riscos, pelas novas exigências regulatórias e pela aceleração tecnológica. Atualmente, 93,9% das funções já utilizam IA”, refere o estudo “Auditoria Interna 2026 | O Retrato da Profissão em Portugal”, da Deloitte, que reúne as perspetivas de 82 diretores de auditoria interna, na sua maioria de instituições de grande dimensão — com volume de negócios superior a 100 milhões de euros — e de diversos setores.

Embora a maioria das organizações já recorra a esta tecnologia, “mais de metade (56,1%) utiliza-a em apenas até 15% das atividades da função”, indica o documento, com a utilização da IA a centrar-se sobretudo em tarefas de suporte.

“Entre os responsáveis que afirmam utilizar IA, 79,2% recorrem à tecnologia para pesquisa, resumo e apoio à revisão, 45,5% para reporte e comunicação e 42,9% para planeamento e avaliação de risco”, indica a consultora, notando que apenas 4,9% do total dos inquiridos dizem utilizar IA em mais de metade das atividades da auditoria interna.

A modernização da auditoria interna também está a ser feita a diferentes velocidades. Embora a IA já esteja presente na maioria das direções inquiridas, “43,9% não dispõem de um sistema informático de suporte às várias atividades da função, incluindo 12,2% que preveem implementar um sistema durante o próximo ano”.

Falta de competências é barreira à adoção de IA

Por outro lado, a falta de profissionais com competências tecnológicas continua a ser um entrave à adoção da IA nestas funções. “A falta de competências e capacidades é, aliás, uma das principais barreiras à adoção de IA identificadas pelos participantes (53,7%)”, mostra o estudo.

Quase metade das direções de auditoria interna analisadas (46,3%) não dispõe de auditores com competências de Tecnologias da Informação e 53,7% não conta com profissionais com certificações CIA e/ou CISA.

Cerca de 52,4% dos inquiridos apontam ainda preocupações relacionadas com privacidade e segurança dos dados, enquanto 43,9% mencionam a disponibilidade de tempo para aprofundar o conhecimento da tecnologia e das suas aplicações. O orçamento insuficiente (29,3%) e a falta de acesso a ferramentas (20,7%) são outros dos obstáculos referidos.

“A auditoria interna está a entrar numa nova fase de evolução. A tecnologia, e em particular a IA, pode aumentar significativamente a capacidade analítica, a eficiência e a abrangência da função, mas a transformação não depende apenas das ferramentas. Exige competências, modelos operacionais adequados, qualidade, independência e uma ligação cada vez mais próxima aos riscos e às prioridades estratégicas das organizações. É nessa combinação que reside a oportunidade de reforçar o valor da auditoria Interna para o negócio”, afirma Hugo Duarte, associate partner da Deloitte.

De acordo com o estudo, as competências relacionadas com dados, tecnologia e IA, bem como o pensamento crítico são aquelas que os auditores considerem mais importantes para os próximos três anos, enquanto a criatividade e inovação são as competências menos valorizadas pelos responsáveis das funções de auditoria interna.

Andreia Isidoro, associate partner da Deloitte, acrescenta que “na era da inteligência artificial, o espírito crítico, a curiosidade e a capacidade de fundamentar o julgamento de forma clara e explicável ganham ainda maior relevância no perfil do auditor do futuro. A estas competências juntam-se as soft skills num espírito colaborativo que permita ao auditor afirmar-se nas instituições como trusted advisor: um conselheiro de confiança, com uma visão independente, informada e orientada para o futuro”.