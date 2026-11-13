Falha da Microsoft afeta Estado, mas funcionamento dos serviços está assegurado

A falha global que está a afetar alguns serviços da Microsoft já chegou ao Governo português e às Administrações Públicas. Vários governantes estão sem acesso ao email devido a problemas que começaram esta quinta-feira, mas o Executivo assegura que os serviços não estão comprometidos.

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“Desde quinta-feira, dia 12 de novembro, que a utilização das ferramentas da plataforma Microsoft 365, utilizada pela generalidade dos serviços da Administração Pública e do próprio Governo, está condicionada a nível global”, explica o Ministério da Presidência, em comunicado divulgado esta sexta-feira.

O Executivo reconhece que a falha está a ter impacto nas ferramentas informáticas que apoiam a atividade diária do Governo e da Administração Pública, mas garante que “o funcionamento normal de todas estas entidades está assegurado”, através do recurso a meios alternativos seguros. A Secretaria-Geral do Governo mantém ainda o contacto com a Microsoft, cujas equipas técnicas estão a trabalhar na reposição dos serviços em toda a Europa, tendo sido “dada prioridade aos serviços da Administração Pública”.

Também os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) confirmaram esta manhã que a falha global na Microsoft está a afetar entidades do Ministério da Saúde, e disse estar trabalhar para restabelecer os serviços o mais breve possível.

Contactada pelo ECO, a Federação Nacional dos Médicos (FNAM), explicou que, até ao momento, apenas a comunicação por e-mail entre profissionais de saúde é que está a ser afetada. A falha está também a afetar a comunicação em algumas autarquias.

A falha não está a afetar porém setores como os transportes. Fonte oficial do metropolitano de Lisboa indicou ao ECO que “a circulação dos comboios em toda a rede não está a ser afetada, mantendo-se o serviço de transporte a funcionar com normalidade”. No entanto, a empresa explica que devido à falha da Microsoft “registam-se constrangimentos no funcionamento de algumas ferramentas informáticas da empresa, nomeadamente no serviço de correio eletrónico”.

A Carris e a CP indicaram que não estão a registar impactos na sua atividade devido à falha, mantendo as operações a decorrer dentro da normalidade. Também o grupo CUF não está a registar constrangimentos, segundo fonte da empresa.

A Euronext, que gere a bolsa de Lisboa e outras bolsas europeias, garante igualmente que os mercados não estão a ser afetados pela falha da Microsoft. A empresa reforçou, ainda assim, as medidas de segurança e mobilizou recursos adicionais para gerir eventuais constrangimentos. Já a CMVM informou que o Balcão Único Eletrónico está temporariamente indisponível para entidades que utilizem o email da Microsoft para receber códigos de autenticação.

Em declarações à Lusa, Rafael Alves Rocha, diretor-geral da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), adiantou que ainda são escassas as informações disponíveis para avaliar a real dimensão dos impactos da falha nas empresas portuguesas. O responsável explicou que as empresas estão a recorrer a alternativas para contornar os bloqueios e assegurar o normal funcionamento da atividade diária, mas veem-se obrigadas a adiar operações, reuniões e a divulgação de informações, entre outras atividades. Ainda assim, o diretor-geral da CIP considera que o impacto económico deverá ser mitigado, uma vez que os serviços estão a ser restabelecidos.

Entre os serviços Microsoft 365 potencialmente afetados estão o Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online ou Microsoft Copilot 365, Outlook entre outros. Por volta das 18h de quinta-feira, o site de monitorização de interrupções Down Detector registou em Portugal um pico de utilizadores a reportar problemas no Microsoft 365.

A Microsoft admitiu ainda que as medidas para resolver a falha global não estão a funcionar “como esperado”, e garantiu que está a procurar alternativas. Segundo a tecnológica norte-americana o problema deverá estar relacionado com uma atualização de configuração que terá provocado a sobrecarga e a desativação de vários servidores da empresa.

Segundo o The Guardian, que cita um comunicado, a Microsoft sublinha esta sexta-feira que fez “progressos adicionais no sentido da recuperação do serviço, tendo sido concluídas ações de recuperação em partes da infraestrutura afetada na região da Ásia-Pacífico”.

(Notícia atualizada às 15h53 com declarações do diretor-geral da CIP)