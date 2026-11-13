Microsoft admite que medidas contra falha global não estão a funcionar “como esperado”

A Microsoft admitiu que as medidas para resolver uma falha global nos serviços Microsoft 365 para empresas, que dura há nove horas, não estão a funcionar “como esperado”, e garantiu que está a procurar alternativas.

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“Acompanhamos o estado das alterações aplicadas para melhorar a manutenibilidade do serviço e confirmamos que não estão a produzir os efeitos desejados“, disse a gigante norte-americana de programação, na quinta-feira.

“Estamos a identificar alternativas que podem ser implementadas para aumentar a capacidade, face a desequilíbrios persistentes na gestão do tráfego“, acrescentou a Microsoft, numa mensagem publicada na rede social X.

As falhas registadas afetaram, entre outros, o acesso de dezenas de milhares de utilizadores em todo o mundo ao serviço de correio eletrónico Outlook ou ao Teams, confirmou a empresa.

Entre os serviços Microsoft 365 potencialmente afetados estão, segundo a empresa norte-americana, o Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online ou Microsoft Copilot 365, entre outros.

Numa nota divulgada pelas 23:00 de quinta-feira (hora de Lisboa) no seu ‘site’, a Microsoft disse que tinha iniciado “o regresso de parte dos servidores afetados à operação, e mantêm-se estáveis até ao momento”. “Também redirecionamos o tráfego e as ligações para rotas alternativas sempre que possível, observando uma recuperação parcial em algumas regiões”, acrescentou a empresa.

A Microsoft indicou ainda que otimizou o seu “processo de recuperação para acelerar o regresso dos restantes servidores à operação”.

“Para auxiliar ainda mais na recuperação, estamos a implementar medidas de gestão de tráfego num local específico, visando reduzir a carga sobre a infraestrutura afetada; caso observemos resultados positivos, iremos alargar estas medidas a outros locais”, detalhou.

“Quando a capacidade for sendo restabelecida, os utilizadores poderão notar uma recuperação gradual, à medida que os seus clientes se voltam a ligar ao serviço“, concluiu na mais recente atualização sobre o problema.

Ao final da tarde de quinta-feira, a Microsoft admitiu que os utilizadores poderiam “não conseguir ligar-se a vários serviços do Microsoft 365”. A empresa adiantou que parte da infraestrutura registava uma carga elevada em várias regiões, o que estaria “provavelmente a contribuir para os erros de conectividade”.

Um dirigente da gigante norte-americana de programação já garantiu esta sexta-feira que não foi detetado até ao momento “nenhum sinal de ação maliciosa ou de ciberataque” que possa ter causado a falha global nos serviços Microsoft 365 para empresas.

“Por enquanto, posso confirmar que não há indícios de que isto seja o resultado de uma atividade maliciosa ou cibernética“, escreveu, na rede social X, o vice-presidente executivo da Microsoft Copilot, Charles Lamanna.

Na mesma mensagem, o executivo lamentou as interrupções que afetaram serviços como o serviço de correio eletrónico Outlook e a plataforma de videoconferências Teams “em todas as regiões” do mundo.