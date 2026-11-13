Microsoft vê “recuperação generalizada” de serviços, mas não dá prazo para normalização total

Mais de 20 horas depois da falha a nível global, a Microsoft revelou que ainda não tem uma previsão para a “recuperação total” dos seus serviços. “O acesso ao serviço poderá ser restabelecido antes de o fluxo de correio normalizar por completo“, acrescentou a empresa na mais recente atualização publicada na sua página de estado do Microsoft 365.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Ao final da tarde, a tecnológica tinha informado estar a verificar “uma recuperação generalizada e uma maior estabilidade” nos seus serviços. A empresa de software também pediu desculpa pelo incidente, que não está relacionada com cibersegurança ou inteligência artificial.

“Estamos a verificar uma recuperação generalizada e uma maior estabilidade dos nossos serviços”, declarou na altura com o aviso de que os utilizadores ainda poderão não conseguir aceder a vários serviços do Microsoft 365 no segmento de empresas.

“Tratou-se de um problema técnico, sem qualquer relação com cibersegurança ou com inteligência artificial/agentes de IA”, salientou ainda.

A demora em recuperar os serviços deve-se à dimensão da procura, justificou a empresa, que explica que optou “por restabelecer os serviços de forma gradual, validando a estabilidade em cada fase”. “Embora este processo tenha demorado mais tempo, permitiu garantir uma recuperação mais estável”, admitiu.

O ponto de situação é acompanhado de um pedido de desculpas: “Lamentamos profundamente a perturbação que este incidente causou a si e à sua empresa. Temos plena consciência da confiança que deposita nos nossos serviços e levamos essa responsabilidade muito a sério.”

Várias regiões em todo o mundo têm enfrentado problemas em aceder aos serviços da Microsoft desde esta quinta-feira à noite, num incidente que está a afetar governos, empresas e utilizadores comuns, incluindo em Portugal.

A recuperação no segmento do consumidor vai mais adiantada. Serviços como o Outlook, Copilot ou Teams já estavam operacionais a meio da tarde, segundo a empresa. Ainda assim, alguns serviços do Microsoft 365 também continuavam com problemas.

A Microsoft adiantou que vai disponibilizar um relatório completo sobre esta falha global assim que concluir a análise. Mas revelou desde já que o incidente teve origem num problema ocorrido durante uma anterior atualização da capacidade da rede, que se manifestou na sequência de uma alteração recente na infraestrutura de rede.

“A causa subjacente já foi corrigida e continuamos a trabalhar para restabelecer o serviço aos restantes clientes e regiões afetados”, acrescentou.

(atualizado às 20h23)