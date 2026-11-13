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Moedas propõe novo empréstimo de 291 milhões de euros até 2029

A dívida total da autarquia após o novo empréstimo subirá para 550,9 milhões de euros, mais 72,3 milhões que este ano. Parte da verba será usada no plano de drenagem.

A Câmara Municipal de Lisboa pretende contrair um empréstimo bancário plurianual de 291 milhões de euros. A operação poderá ser concretizada no final do primeiro trimestre, estando ainda dependente da aprovação em reunião de Câmara (na qual Carlos Moedas tem maioria) e do aval da Assembleia Municipal. Aqui, o autarca terá de negociar com a oposição.

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Na apresentação do orçamento para 2027, nesta sexta-feira, Gonçalo Reis explicitou que 82,1 milhões serão para levantar já em 2027, 156,8 milhões no ano seguinte e 52,4 milhões no último ano de mandato. Na fase já executada, de consulta à banca, houve “ótimas propostas” das instituições, assegura o vice-presidente.

A dívida total da autarquia após o novo empréstimo subirá para 550,9 milhões de euros, mais 72,3 milhões que este ano.

Contudo, Gonçalo Reis salienta a relação entre o montante total e o limite global de endividamento (o teto para a autarquia assumir responsabilidades). No orçamento agora apresentado, a dívida representará 61,6% do limite, quase quatro pontos percentuais acima do que se verifica este ano. Já em 2025, ano autárquico, a dívida estava em 60% do limite global de endividamento.

Em termos de calendarização, Gonçalo Reis considera que a assinatura do empréstimo bancário ocorrerá “com algum otimismo entre final primeiro e início segundo trimestre”.

A utilização da verba incluirá vários setores, incluindo o plano de drenagem, que em 2027 exigirá mais 48 milhões de euros.

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