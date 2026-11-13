Mutares com lucro de 33 milhões reitera que “está a analisar opções estratégicas de saída” da Efacec

A Mutares registou um lucro de 33 milhões de euros nos nove primeiros meses do ano, graças à venda do NEM Energy Group à Hyundai Heavy Industries Power Systems, concluída em setembro. Mas a redução do valor contabilístico dos investimentos no setor do retalho e os ajustamentos no segmento automóvel acabaram eliminaram parte do efeito positivo do exit do NEM.

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No mesmo período, em 2025 o fundo alemão, que detém a Efacec, registou um lucro de 84 milhões de euros. Para o conjunto do ano, o conselho de administração prevê um lucro de entre 165 milhões e 200 milhões de euros.

O resultado líquido da Mutares é influenciado pelas receitas da atividade de consultoria, pelos dividendos das empresas do portfólio e, em particular, pelas receitas de saída decorrentes da venda de empresas. Estas vendas devem dar um contributo muito significativo para os lucros deste ano, superando o encaixe de 230 milhões registado o ano passado.

De acordo com as contas apresentadas esta quinta-feira, o Grupo Mutares teve receitas de 5,4 mil milhões de euros, um aumento de 14,89% face aos 4,7 mil milhões no período homólogo. “Este aumento deve-se principalmente às aquisições realizadas no âmbito da expansão contínua da carteira”. O EBITDA do Grupo (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) regularmente influenciado por efeitos relacionados com transações, como ganhos decorrentes de aquisições a preços de saldo, ascendeu a 2,05 mil milhões de euros (contra os 720 milhões ano anterior) nos primeiros nove meses do ano.

O fundo alemão sublinha as “contribuições positivas”, em particular do Grupo Efacec, da Nord Gas Solutions, da Guascor Energy, do Grupo Alterga, da Gemini Rail, do Grupo Donges e da Kuljettava, que foram parcialmente anulados pelo efeito negativo, a curto prazo das novas aquisições, sobretudo da Novastruct e da F.lli Ferrari, bem como por um “ambiente que continua a ser desafiante” na Lapeyre, na Prénatal, na Stuart, na Natura e na La Rochette.

Quanto à Efacec, comprada em 2023, a Mutares reitera que “está também a analisar opções estratégicas de saída”, tal como já tinha anunciado no início do mês. “Enquanto fornecedor de transformadores, aparelhos de média tensão e automação de redes, a Efacec beneficia do superciclo global de eletrificação, impulsionado pela modernização das redes, pelas energias renováveis e pelos centros de dados”, escreve o fundo no comunicado ao mercado. “As perspetivas são sustentadas por uma carteira de encomendas superior a mil milhões de euros, cerca de quatro vezes as receitas de 2025, com um volume de novas encomendas de 334 milhões de euros desde o início do ano (rácio book-to-bill de 1,5)”, lê-se no comunicado.

Para o conjunto do ano, a Mutares prevê que “a Efacec gere receitas de 320 a 335 milhões de euros e um EBITDA ajustado de 45 a 55 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento superior a 20% nas receitas e superior a 55% no EBITDA ajustado”.

Na sequência de “investimentos na expansão da capacidade, a empresa tem como objetivo, apoiada na sua elevada carteira de encomendas, atingir receitas superiores a 500 milhões de euros e um EBITDA superior a 100 milhões de euros a médio prazo”.