Na era da abundância, a batalha das marcas já não é pela atenção, é pela delegação na IA

A atenção caiu, o conteúdo multiplicou-se e os consumidores delegam na IA. Rohan Tambyrajah, da PHD, defende que as marcas terão de ser memoráveis para pessoas e legíveis para máquinas.

Os consumidores estão a deixar de procurar e a começar a delegar o processo à inteligência artificial (IA) e cabe ao marketing construir o novo sistema de crescimento que nasce daí. Foi esta a tese que Rohan Tambyrajah, worldwide chief strategy officer da PHD, trouxe a Lisboa, no primeiro evento promovido nos novos escritórios da agência de meios PHD Portugal, agência liderada por Mariana Daun e Lorena.

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Desde 2015, num período em que o conteúdo disponível se multiplicou, a atenção caiu 25 pontos e a eficácia do marketing outros 30. Os consumidores responderam com a delegação de funções. Até 2030 os agentes de IA vão intermediar 3,35 biliões de dólares de consumo, segundo o estudo que a PHD e a WARC publicaram em julho. Para as marcas, a consequência é ter de passar a funcionar em quatro modos.

“Os primeiros princípios do marketing continuam válidos. O que muda são os meios através dos quais os concretizamos. Temos agora todo um conjunto de novos pontos de contacto com os consumidores, o que significa que vamos ter de pensar, agir e operar de forma diferente“, argumentou Rohan Tambyrajah.

O problema

“Estamos inundados por uma abundância de conteúdo, uma abundância de escolha e uma abundância de complexidade. E isso está a ter impacto na eficácia do marketing. É esse o problema que temos de resolver”, enquadrou.

Nos últimos dez anos, de acordo com os dados compilados pela PHD, o tempo que os consumidores passam com os meios cresceu apenas cinco pontos, mas a fragmentação aumentou 18 pontos, num panorama em que o volume de conteúdo aumentou 1.359 pontos. A explosão nota-se em todos os meios. Por exemplo, no Apple Podcasts, os podcasts passaram de 708 mil em 2019 para mais de três milhões em 2026.

No entanto, “há uma linha que não sobe. O número de horas do dia”, brincou Rohan Tambyrajah, antes de citar o economista Kenneth Boulding. “Quem acredita em crescimento indefinido num planeta de recursos finitos ou é louco ou é economista.” “Temos andado a tentar esticar as paredes deste negócio dentro da finitude da atenção humana. A certa altura, isto vai ter de rebentar“, alertou.

Do lado do consumidor, a abundância sente-se como sobrecarga. A resposta tem sido delegar. “Os consumidores estão a delegar a carga cognitiva nos grandes modelos de linguagem e na IA agêntica”, explicou. Num inquérito da Omnicom Media, onde está integrada a PHD, 54% dos consumidores dizem que a IA lhes poupa tempo e 66% que os ajuda a descobrir marcas novas.

A mudança já se vê na pesquisa. No segundo trimestre de 2026, 74% das pesquisas online foram assistidas por IA, quer pela IA conversacional, quer pela pesquisa híbrida, como a da Google. As pesquisas tradicionais caíram 60% desde o último trimestre de 2022, mas o total de pesquisas subiu 54%.

“É bastante provável que, em 2030, 90% do conteúdo criado nem sequer seja visto por olhos humanos. Será concebido para alimentar a máquina. Temos todo este conteúdo e temos camadas inteligentes a emergir, que funcionam como porta de entrada. É isso que os consumidores estão a usar para filtrar a abundância e retirar dela o que é certo para eles”, explicou.

A oportunidade

Os consumidores não vão delegar tudo ao mesmo tempo. Para perceber o que passa primeiro para as mãos dos agentes de IA, a PHD e a WARC analisaram 15 categorias em 10 mercados, com dados da Acxiom e da Oxford Economics, e fizeram entrevistas a 20 CMOs e responsáveis de IA.

O modelo assenta em seis variáveis — complexidade da decisão, valor da transação e sensibilidade ao preço, frequência de compra, disponibilidade de dados, regulação e mix de meios. Decisões simples, compras frequentes, categorias com muitos descontos e percursos de compra bem documentados aceleram a delegação. Já transações de valor elevado e regulação apertada travam-na.

O estudo estima que os gastos facilitados por agentes atinjam 944 mil milhões de dólares já em 2026 e aumentem para 3,35 biliões em 2030, o equivalente a 3,8% do consumo privado mundial.

A disrupção será maior onde a compra é rotineira e pouco envolvente, numa leitura da PHD sobre os dados do estudo. Nas categorias de baixo prazer e baixo envolvimento, a despesa mediada por agentes cresce em média 4,2 vezes até 2030. Nas de baixo prazer e alto envolvimento, como os serviços financeiros ou o automóvel, a média é de 2,7 vezes. “Tenho um contrato de eletricidade. Estava num tarifário preferencial, que acabou ao fim de dois anos. Soube que tinha acabado? Não. Não me importo o suficiente para me envolver. Mas os agentes vão entrar aí e começar a resolver isso”, exemplificou Rohan Tambyrajah.

As telecomunicações e utilities lideram, com a despesa feita através de agentes a passar de 58 para 410 mil milhões de dólares entre 2026 e 2030 — 7,1 vezes mais. Seguem-se os media e a edição — de 73 para 368 mil milhões — e os refrigerantes — de 61 para 305 mil milhões –, ambos cinco vezes mais, e a alimentação — de 78 para 293 mil milhões, — 3,8 vezes mais. A PHD pede, no entanto, cautela na leitura de duas destas categorias. No caso dos media e dos refrigerantes, as projeções implicam que entre 35% e 42% da despesa passe a ser feita por agentes, quando nas restantes essa fatia não ultrapassa os 14%.

Neste cenário, a marca pode pesar ainda mais. “As evidências ainda são muito preliminares, mas, à medida que mais coisas são automatizadas, o papel da preferência humana do consumidor vai tornar-se mais fundamental”, defendeu. Mas uma marca forte no mercado não é, automaticamente, uma marca forte para a IA.

Um estudo da Omnicom Media na Dinamarca comparou a força das marcas com a sua visibilidade nas respostas da IA em 15 categorias, das quais Rohan Tambyrajah apresentou três. Nos seguros, as duas coincidem quase na perfeição (um R² de 0,91, numa escala de 0 a 1). No automóvel, a correspondência cai para 0,50. Nas telecomunicações, praticamente desaparece (0,06). Nesta última categoria, a IA chegou a pôr em primeiro lugar uma marca que tinha fechado seis meses antes.

A diferença está nas fontes que a IA consulta. Nas telecomunicações, 46% das fontes citadas são comparadores e agregadores. No automóvel, pesam ligeiramente mais os media especializados. “Se a nossa marca não estiver otimizada nos espaços onde um grande modelo de linguagem vai procurar autoridade e confiança, acabamos por perder valor dentro da IA, mesmo que tenhamos uma brand equity muito forte”, alertou.

O novo sistema

A resposta de Rohan Tambyrajah chama-se marcas inteligentes — uma só marca, com duas resoluções. “Os humanos são movidos por emoção, confiança, hábito e normas sociais. São previsivelmente imprevisíveis. As máquinas são movidas por lógica, dados estruturados e algoritmos”, citou, a partir de Lucinda Barlow, CMO internacional da Uber.

Para as pessoas, a marca continua a precisar de significado, diferença e estruturas de memória. Para as máquinas, tem de ser lida como dados. “Portanto, memorável e legível. São esses os dois princípios que orientam as marcas inteligentes”, destacou.

O responsável da PHD recusa separar as duas coisas. “Não estamos a separar uma marca de IA aqui e uma marca virada para o consumidor ali”, sublinhou. As marcas inteligentes vão além da comunicação. “Vão lembrar-se de nós. Vão usar essa memória para aprender sobre nós, e usar essa aprendizagem para agir e criar em nosso nome”, antecipou.

Na prática, isto obriga as marcas a trabalhar em quatro modos que resultam do cruzamento de dois eixos — se a escolha é feita por pessoas ou automatizada por agentes, e se a marca controla a mensagem ou apenas a influencia. Os modos são marca–consumidor, consumidor–consumidor, agente–consumidor e agente–agente.

Para ser legível, uma marca precisa daquilo a que a PHD chama ativos de inteligência distintivos — o equivalente, para as máquinas, aos arcos dourados da McDonald’s. São afirmações, factos e provas específicas e verificáveis, repetidas de forma consistente, para que a IA as encontre, cite e recomende.

Rohan Tambyrajah terminou com uma citação de Meredith Kelly, CMO da Škoda Auto. “Experimentem, sejam curiosos, mas não se esqueçam de que, no fim de contas, são profissionais de marketing e de que os princípios fundamentais do marketing continuam válidos: estão cá para criar desejo e procura. Eu experimentaria a tecnologia. A tecnologia é o facilitador, mas serão os humanos a fazer a escolha. Continuo a achar que as marcas vão sair vencedoras.”