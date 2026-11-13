Número de passageiros nos aeroportos sobe 2,3% para mais de 58 milhões até setembro

Os aeroportos nacionais movimentaram 58,327 milhões de passageiros nos primeiros nove meses do ano, um aumento homólogo de 2,3%, registando-se máximos mensais históricos em todos os meses, com exceção de junho, divulgou esta sexta-feira o INE.

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“Nos primeiros nove meses de 2026, registaram-se máximos mensais históricos no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, com exceção de junho. Em setembro, desembarcaram, em média, 121,2 mil passageiros por dia, mais 1,9% do que no mesmo mês de 2025“, destaca o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em setembro, os aeroportos nacionais movimentaram 7,3 milhões de passageiros, o que representa um aumento de 1,8% face ao mesmo mês do ano passado.

Já entre janeiro e setembro, o aeroporto de Lisboa concentrou 47,4% do total, correspondendo a 27,7 milhões de passageiros e a um crescimento homólogo de 0,7%. O aeroporto do Porto movimentou 13,9 milhões de passageiros (23,8% do total), registando um crescimento de 7,0%, e o de Faro registou 8,8 milhões de passageiros movimentados (15,1% do total), representando um crescimento homólogo de 3,7%.

Analisando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais nos primeiros nove meses do ano, o Reino Unido manteve-se o principal país de origem e destino, com aumentos homólogos de 5,3% e 5,6%, respetivamente.

Espanha, França e Alemanha ocuparam a segunda, terceira e quarta posições, respetivamente, enquanto Itália manteve a quinta posição entre os principais países de destino e ocupou também o mesmo posto entre os principais países de origem.

No que se refere ao movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais, aumentou 2,7%, entre janeiro e setembro, o que compara com uma subida de 1,6% no mesmo período de 2025.

O aeroporto de Lisboa movimentou 149,9 mil toneladas de carga e correio (77,3% do total), correspondendo a um crescimento homólogo de 1,8%, enquanto nos restantes aeroportos, em conjunto, o movimento de carga e correio aumentou 5,7%.

Considerando apenas o mês de setembro, os aeroportos nacionais movimentaram 22,3 mil toneladas de carga e correio, uma subida homóloga de 10,4%.

Os dados do INE indicam ainda que, em setembro, registaram-se 24,7 mil aterragens de aeronaves em voos comerciais nos aeroportos nacionais, um aumento de 0,3% face a setembro de 2025. Nesse mês, 82,9% dos passageiros desembarcados corresponderam a tráfego internacional, totalizando 3,0 milhões de passageiros (+2,6%).

A Europa manteve-se como a principal origem dos passageiros desembarcados, representando 67,6% do total. O continente americano continuou a ocupar a segunda posição, concentrando 10,1% do total de passageiros desembarcados. Relativamente aos passageiros embarcados, 83,1% corresponderam a tráfego internacional, num total de 3,0 milhões.

A Europa manteve-se como o principal destino, concentrando 68,9% do total de passageiros embarcados, enquanto o continente americano permaneceu como o segundo principal destino, representando 9,7% do total.