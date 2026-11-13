Omnicom ganha conta global de meios da Lufthansa

O Lufthansa Group foi o escolhido pelo Governo na privatização de parte da TAP. A companhia trabalha com uma agência da WPP, a Wavemaker.

A Omnicom Media conquistou a conta global de meios do Lufthansa Group. O acordo de cinco anos, com início a 1 de janeiro de 2027, abrange as principais marcas de companhias aéreas, incluindo a Lufthansa, a Swiss, a Austrian Airlines e a Brussels Airlines, nas regiões Europa, Médio Oriente e África (EMEA), Américas e Ásia-Pacífico.

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O mandato inclui ainda o marketing de performance a nível mundial e a Omnicom Media deverá gerir cerca de 10.000 campanhas ativas, de acordo com o comunicado da agência.

O modelo operacional funcionará em dois níveis, um global e um local. A estrutura global ficará responsável pela padronização, pelas capacidades especializadas, pela harmonização e pela capacitação. Já as equipas locais tratarão da diferenciação das marcas, das especificidades de cada mercado e das estratégias de crescimento.

“O Lufthansa Group está a entrar numa nova fase de crescimento. Precisamos de um modelo de meios que promova consistência e eficiência ao longo de todo o funil de marketing, preservando ao mesmo tempo o caráter distintivo de cada uma das nossas companhias aéreas”, afirma Tanguy Cartuyvels, vice-president global marketing do Lufthansa Group.

Recorde-se que o Lufthansa Group foi o escolhido pelo Governo na privatização de parte da TAP, cuja integração total deverá acontecer até 2030. A Mindshare, agência da WPP Media, detinha a conta de meios da Lufthansa desde 2000, de acordo com a Campaign. Em Portugal, a TAP trabalha com outra agência da WPP, a Wavemaker.