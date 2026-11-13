Dar voz aos jovens, sensibilizar para as questões da acessibilidade e melhorar a mobilidade urbana são os objetivos de três projetos do Município da Covilhã distinguidos na 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros. Entre as iniciativas está Um dia com o Presidente, que permite a alunos do 12.º ano acompanhar o trabalho dos autarcas e conhecer de perto o funcionamento da Câmara Municipal. Já o pedipaper, dirigido a alunos do 10.º ano, procura despertar a atenção para os desafios da acessibilidade num território de montanha. A estas iniciativas junta-se o sistema de mobilidade, que pretende tornar as deslocações mais rápidas, seguras e sustentáveis.

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O que representa para a vossa autarquia ter sido distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2026 – Grupo Mosqueteiros?

As distinções do Município da Covilhã no prémio Autarquia do Ano constituem um importante reconhecimento público da qualidade, relevância e impacto do trabalho desenvolvido. Refletem, também, o empenho e a dedicação colocados na concretização das políticas e iniciativas municipais, bem como a capacidade de inovação, de resposta às necessidades da comunidade e de criação de valor para o território, reforçando simultaneamente a credibilidade institucional e projetando o Município enquanto referência e exemplo de boas práticas.

Quais foram as razões e necessidades que estiveram na origem do(s) projeto(s) distinguidos?

No município da Covilhã consideramos que os jovens não são apenas destinatários das políticas municipais mas, também, agentes ativos de transformação, participação e construção do futuro do concelho. Nesse sentido, os jovens são reconhecidos como parte fundamental da comunidade, que deverá ver as suas ideias, preocupações e expectativas valorizadas.

Nesse sentido, e nomeadamente o projeto “Um dia com o Presidente”, apresenta-se como uma política com os jovens, reconhecendo a capacidade de participação e promovendo a compreensão da importância que poderão ter nas decisões coletivas de futuro.

Que principais desafios enfrentaram no desenvolvimento e concretização do(s) projeto(s) — e de que forma foram superados?

De entre os três projetos distinguidos, o mais desafiante foi, sem dúvida, a implementação do sistema de mobilidade. Tratou-se de uma alteração estruturante na rede de transportes e na mobilidade urbana, caracterizando-se num projeto desafiante, a todos os níveis: técnico, operacional, financeiro e, também, social.

A Covilhã é uma cidade com uma orografia muito acidentada e esse é, sem dúvida, o primeiro e maior desafio de todos. Importa que as soluções adotadas respondam, da melhor forma possível, às reais necessidades dos cidadãos, quer seja relativamente a horários, rotas, ou meios disponíveis.

Nesse sentido, ajustar a nova concessão à rede de transportes existente trouxe alguns desafios e contestação, tendo, por isso, sofrido alguns ajustes até chegar à solução que hoje vigora. Dessa forma, a rede de transportes públicos, por se tratar de uma matéria tão volátil, está, sistematicamente, em ajustes e na procura de melhorias.

De que maneira o(s) projeto(s) distinguidos têm impactado a vida da comunidade local? Pode partilhar algum exemplo concreto?

De diversas formas. Consideramos que cada projeto tem um impacto diferenciado na comunidade, até porque nem todos englobam as mesmas faixas etárias.

Desde logo, o projeto “Um dia com o Presidente”, que se destina a alunos do 12º ano, permite aos futuros eleitores experienciar um dia com os autarcas, dando-lhes a conhecer o verdadeiro trabalho e dia de um presidente de Câmara, seja em reunião de câmara, em reuniões com investidores e ou munícipes, ou no terreno, com os colaboradores do município.

Por outro lado, o pedipaper, que se destinou aos alunos do 10º ano, procurou sensibilizar e despertar os alunos para a problemática da acessibilidade e da mobilidade, sobretudo num território de montanha, como é a nossa Covilhã.

Por fim, e não menos importante, o sistema de mobilidade, e este sim, que se destina a todas as faixas etárias, procura, acima de tudo, tornar as deslocações mais rápidas, seguras e sustentáveis. A multimodalidade permite que as deslocações sejam complementares e dinâmicas, reduzindo, também, os tempos de espera.

Quais são as perspetivas de futuro em relação a este(s) projeto(s)? Pretendem dar continuidade, expandi-los ou adaptá-los a outras áreas?

Sim, em parceira com as escolas secundárias, pretende dar-se continuidade a projetos semelhantes ao pedipaper agora distinguido, uma vez que, acreditamos, fomenta e incentiva os alunos a pensar, e a compreender que diferentes pessoas e diferentes capacidades motoras, exigem soluções pensadas e estruturadas, que permitam, por si só, ser colmatadas e contribuir para reduzir as limitações de quem as utiliza.