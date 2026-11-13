Portugal é o terceiro país da UE onde as famílias mais pesam na economia

Com o consumo das famílias europeias a crescer em termos reais, mas a pesar menos no PIB, Portugal é o terceiro país onde as famílias mais pesam na economia. Segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, a despesa das famílias vale 66,5% do PIB nacional, o que compara com 52% na União Europeia (UE).

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Em 2025, as despesas das famílias, ajustadas à inflação, cresceram 1,6% face ao ano anterior, desacelerando face ao aumento de 1,8% registado em 2024. Em termos de categorias, os maiores aumentos de consumo verificaram-se na informação e comunicação (3,3%), lazer, desporto e cultura (3,1%), vestuário, calçado e mobiliário e equipamento doméstico e manutenção doméstica corrente (ambas com 2,7 %).

Só uma categoria registou uma diminuição, a das bebidas alcoólicas, tabaco e estupefacientes (-1,9%), na sequência da evolução negativa que também se verificou entre 2024 e 2023. Por país, os maiores aumentos do consumo foram na Bulgária (7%), em Malta (6,8%) e Chipre (5,1%), enquanto a Estónia (-0,3%) e a Finlândia (-1%) registaram quedas.

O Eurostat detalha que, olhando para a composição da despesa famílias, cerca de um quarto, o equivalente a 12,4% do PIB da UE, vai para gastos com a casa, água, eletricidade e gás. Juntamente com os alimentos e as bebidas não alcoólicas e os transportes, estas três categorias representam quase metade dos gastos.

Em 2025, a restauração e alojamento registou a maior subida de preços face a 2024, de 4,3%, seguida da educação (4,2%), ao passo que a informação e comunicação (-0,6%) e os seguros e serviços financeiros (-0,5%) foram as duas únicas categorias com descidas.

Apesar das famílias estarem a gastar mais, o peso no PIB da UE continua abaixo dos níveis registados em 2015 (52% contra 53,5%). Grécia, Croácia e Portugal, com 75,6%, 68% e 66,5%, respetivamente, são os países com maior peso dos gastos das famílias no PIB.