⛽Preço dos combustíveis volta a aliviar. Gasóleo desce 6 cêntimos

Os preços dos combustíveis em Portugal vão ter novas descidas na próxima segunda-feira, com o gasóleo em destaque. O litro do diesel deverá descer 6 cêntimos e o da gasolina 2 cêntimos, segundo o Automóvel Club de Portugal. Ambos os combustíveis ficarão assim muito próximos da fasquia dos dois euros.

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O custo do preço médio do litro do gasóleo esta sexta-feira, 13 de novembro, é de 2,124 euros, enquanto o preço médio da gasolina ascende a 1,91 euros, de acordo com os dados disponibilizados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Ora, perante as previsões de alívio, o preço médio do diesel deverá marcar os 2,065 euros por litro para a semana, enquanto a gasolina deverá recuar para os 1,891 euros por litro.

Estas previsões devem ser, contudo, lidas com alguma cautela. Isto porque podem ainda variar consoante as oscilações que existam nos preços do crude e dos refinados ao longo desta sexta-feira. Além disso, está aqui patente um preço médio: diferentes postos praticam diferentes preços, dado que o mercado é liberalizado. Falta ainda saber que desconto temporário e extraordinário do ISP irá vigorar na próxima semana, depois de o Governo ter prolongado a medida até dezembro.

Mantém-se em vigor o limiar de subida nos dez cêntimos para apoiar os combustíveis, a contar a partir da semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz.

O preço do barril de petróleo que é referência na Europa, o Brent, está a descer muito ligeiramente esta sexta-feira: 0,05% para 95,78 dólares, numa semana de tendência mista. Segunda-feira sentiu-se uma forte quebra, de mais de 5%, que reduziu para cerca de 1% na terça e inverteu nos dias seguintes. Ainda assim, para já, o balanço da semana é negativo em mais de 2,5%, que se “somam” ao deslize de 16,42% que se verificou nos sete dias anteriores.

A quebra registada na semana passada foi a mais pronunciada desde 24 de abril de 2020.

(Notícia atualizada pela última vez às 11h20 com mais informação)