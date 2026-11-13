Pulseira com safira dos Romanov vendida por 4,4 milhões de euros em leilão

A expectativa era que atingisse um valor entre 1 a 2 milhões de euros no leilão realizado em Genebra, na noite de quarta-feira, de acordo com a casa de leilões Sotheby's.

Uma safira dos Romanov, com quase 198 quilates e incrustada numa pulseira cravejada de diamantes, foi vendida por mais de 4,1 milhões de francos suíços (4,4 milhões de euros) em leilão, valor muito acima do intervalo de preços esperado.

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A safira, de lapidação em forma de almofada e atribuída à antiga coleção da família imperial russa, foi apresentada como uma pedra muito rara.

A expectativa era que atingisse um valor entre 850 mil e 1,7 milhões de francos (1 a 2 milhões de euros) no leilão realizado em Genebra, na noite de quarta-feira, de acordo com a casa de leilões Sotheby’s.

A identidade do comprador, um colecionador particular, não foi revelada.





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A safira Romanov, de 197,80 quilates, terá origem na era mogol, no sul da Ásia, embora não se saiba quando entrou para as joias da coroa Russa.

O catálogo Fersman, elaborado entre 1924 e 1926, mostra-a montada numa moldura de diamantes da Fabergé e emparelhada com outra safira, de 249,25 quilates.

Em 1883, a imperatriz-viúva Maria Feodorovna, mãe do czar Nicolau II, usou a safira no Baile do Palácio de Inverno de 1903, um evento “amplamente considerado o último grande espetáculo da Rússia Imperial e imortalizado em algumas das imagens mais icónicas da corte dos Romanov”, destacou a leiloeira.

Após a Revolução Russa, os soviéticos dividiram a coleção da Coroa em três grupos. A safira integrou as pedras vendidas anonimamente pelo seu valor material e foi adquirida em 1927 pela socialite e cantora de ópera Ganna Walska, na Cartier, para um colar sautoir. Dois anos depois, Walska mandou juntá-la a uma esmeralda mogol entalhada, de 256,60 quilates.

A peça foi remodelada várias vezes ao longo das décadas e voltou a ser leiloada pela Sotheby’s em 1971 e em 1992, com diferentes montagens. Em 2015, a Cartier criou a pulseira que hoje envolve a safira, num desenho que evoca o estilo art déco da primeira montagem feita para Walska. A joia reúne assim a história da corte Romanov, a passagem pela coleção de Walska e o trabalho da Cartier.