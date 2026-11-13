Regulador dos EUA suspende todos os voos de partida por falha nas comunicações

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) ordenou esta sexta-feira a suspensão de todas as descolagens nos Estados Unidos da América, “devido a circunstâncias extraordinárias e por razões de segurança”. Em causa está “problema nas comunicações” nos centros de controlo de tráfego aérea que ainda não foi especificado, numa decisão que afeta já centenas de milhares de passageiros.

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A suspensão permite que os voos no ar aterrem, mas impede os que estão em terra de descolar. Ainda não há previsão de quando serão retomadas as descolagens.

“A FAA decretou a suspensão das descolagens em todos os aeroportos dos EUA, na sequência de um problema de comunicações que afeta todos os Centros de Controlo de Tráfego em Rota (ARTCC). Os técnicos da FAA estão a investigar o problema. Daremos informações assim que as tivermos”, afirmou o secretário dos Transportes, Sean Duffy.

O secretário da Segurança Interna, Markwayne Mullin, afirmou, citado pelo New York Times, que a situação “não vai ficar simplesmente resolvida e normalizada dentro de uma hora”, mas afirmou que “o público não tem qualquer motivo para ter medo”.

“Até ao momento, não há qualquer indício de que se trate de um ataque malicioso contra nós. Por agora, é apenas uma falha nas telecomunicações”, acrescentou. Também referiu que não está relacionado com as falhas de serviço da Microsoft.

Quase 7.000 voos foram atrasados ou cancelados devido à suspensão, de acordo com os dados do serviço de monitorização de voos FlightAware. A situação levou à retirada de passageiros, que já estavam dentro de aviões prontos a descolar. No Flight Radar é possível observar dezenas de aviões a inverterem a rota ou a circularem aeroportos.

Está a ser gerida a situação dos voos internacionais caso a caso. Pouco antes deste anúncio, a FAA tinha suspendido o tráfego em Chicago devido a problemas nas comunicações.

É somente a segunda vez que a partida de todos os voos é suspensa desde os ataques do 11 de setembro de 2011. A última vez foi em janeiro de 2023, quando a FAA suspendeu todas as partidas domésticos por menos de duas horas, também devido a problemas nas comunicações.

O episódio pode estar relacionado com a tecnologia obsoleta utilizada pelos controladores de tráfego aéreo, adiantaram os especialistas em segurança aérea ouvidos pela agência AP.

A suspensão ocorre no mesmo dia em que a Casa Branca e o Departamento de Transportes pediram ao Congresso a aprovação de mais de 30,1 mil milhões de dólares para a modernização dos aeroportos e do sistema de controlo de tráfego aéreo. No ano passado, tinham sido já aprovados 12,5 mil milhões para a modernização. Nos últimos anos, o sistema tem sofrido falhas de de equipamento, problemas de comunicações e falta de controladores.

A modernização em curso inclui a substituição de quilómetros de fios de cobre antigos por linhas de fibra ótica, e a troca gradual de sistemas de rádio antiquados nos aeroportos de todo o país.

Os EUA possuem o espaço aéreo mais movimentado do mundo, cabendo à FAA gerir uma média de mais de 45.000 voos diários, que servem cerca de 2,9 milhões de passageiros de companhias aéreas.

(Notícia atualizada pela última vez às 22h20)