Retirada de azeite em Espanha incapaz de travar queda dos preços em Portugal

À espera de uma colheita de azeitonas excecional para a campanha de 2026/2027, o Governo espanhol ordenou aos agricultores que retenham 12% da sua produção anual até ao final de setembro de 2027 para travar uma queda acentuada dos preços do azeite. A decisão daquele que é o maior produtor mundial deverá ter um impacto "negligenciável" no mercado português. Expectativa é que os preços do azeite continuem a baixar em Portugal, por força da maior oferta e do consumo anémico.

O ministério espanhol da Agricultura, Pescas e Alimentação emitiu uma ordem que força cada lagar a aplicar a retirada obrigatória de 12% sobre a sua produção mensal acumulada. Volumes que ficarão retirados…