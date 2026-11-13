Retirada de azeite em Espanha incapaz de travar queda dos preços em Portugal

Retirada de azeite em Espanha incapaz de travar queda dos preços em Portugalpremium
Produtores duvidam da eficácia da medida tomada pelo Executivo espanhol e avisam que azeite retido vai voltar ao mercado em setembro do próximo ano, com menos qualidade e valor.
À espera de uma colheita de azeitonas excecional para a campanha de 2026/2027, o Governo espanhol ordenou aos agricultores que retenham 12% da sua produção anual até ao final de setembro de 2027 para travar uma queda acentuada dos preços do azeite. A decisão daquele que é o maior produtor mundial deverá ter um impacto "negligenciável" no mercado português. Expectativa é que os preços do azeite continuem a baixar em Portugal, por força da maior oferta e do consumo anémico.
O ministério espanhol da Agricultura, Pescas e Alimentação emitiu uma ordem que força cada lagar a aplicar a retirada obrigatória de 12% sobre a sua produção mensal acumulada. Volumes que ficarão retirados…
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