Salário médio em Portugal sobe 4,9% para 1.696 euros

O salário médio praticado em Portugal voltou a aumentar no terceiro trimestre do ano. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a remuneração bruta média subiu 4,9% para 1.696 euros entre julho e setembro, face ao registado há um ano. Uma parte desse aumento foi, contudo, absorvida pelo crescimento dos preços, o que significa que, em termos reais, o salário médio subiu 1,5%.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“A remuneração bruta total mensal média por trabalhador (por posto de trabalho) aumentou 4,9%, para 1.696 euros, no trimestre terminado em setembro de 2026 (correspondente ao 3.º trimestre do ano), em relação ao mesmo período de 2025″, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã. No trimestre anterior, a subida tinha sido de 5,4%, o que significa que houve agora um abrandamento.

A remuneração total medida pelo INE inclui não só o salário, mas também, por exemplo, o subsídio de refeição e as horas extraordinárias. O INE divulga, por isso, também os dados relativos à componente base (que diz respeito, como o nome indica, ao vencimento base) e à componente regular (que exclui, nomeadamente, os subsídios de férias e Natal, pelo que tem um comportamento menos sazonal).

No que diz respeito à componente regular, o terceiro trimestre foi sinónimo de um aumento de 5,1% face ao registado no período homólogo, chegando aos 1.434 euros. Também aqui houve uma desaceleração, em comparação com a subida que tinha sido verificada no trimestre anterior.

Já a componente base registou uma subida de 5,2% para 1.342 euros. Neste caso, houve uma aceleração de 0,1 pontos percentuais, de acordo com o gabinete de estatísticas.

Todos estes aumentos são, porém, absolutos, isto é, não têm em conta a inflação. E, segundo o INE, uma parte do crescimento do salário médio foi “absorvida” pela variação dos preços. Assim, em termos reais, a remuneração bruta total mensal média aumentou 1,5%. Já a componente regular e a componente base cresceram 1,8%, considerando a inflação.

Por outro lado, no que diz respeito às diferenças entre os vários setores, o gabinete de estatísticas indica que, em setembro de 2026, a remuneração bruta total média por trabalhador variou entre 1.199 euros, nas atividades de atividades de alojamento e restauração e 3.076 euros, nas atividades de produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado.

Em comparação com o período homólogo de 2026, foi o setor da agricultura, floresta e pesca a registar o maior aumento relativo da remuneração total (7,7%), seguindo-se as atividades de construção (6,9%). O menor acréscimo homólogo foi observado, por outro lado, nas atividade de produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado (1,2%).

“Tendo por referência a variação do IPC, em relação a setembro de 2025, foram observadas variações reais positivas da remuneração total em todos [os setores], com exceção das atividades de saúde humana e ação social (cuja taxa de variação homóloga foi nula), atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais (menos 1,0%) e produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado (menos 2,1%)”, salienta o INE.

Os dados divulgados esta manhã permitem perceber também as diferenças salariais entre o setor público e o setor privado. Nas Administrações Públicas observou-se um acréscimo homólogo de 4,1% da remuneração média total, atingindo 2.186 euros no terceiro trimestre. Já no setor privado o aumentou foi de 5,1% para 1.605 euros no mesmo período. Em termos reais, no Estado o salário médio subiu 0,9%, enquanto no privado cresceu 1,8%.

“As diferenças nos níveis remuneratórios médios entre o sector das AP e o sector privado refletem, entre outras, diferenças no tipo de trabalho realizado, na composição etária (com impacto na acumulação de capital humano e de experiência profissional) e nas qualificações dos trabalhadores que os integram. Verifica-se que os trabalhadores do sector das AP têm, em média, níveis de escolaridade mais elevados: 56,9% dos trabalhadores neste sector tinham ensino superior (26,7% no sector privado), 27,7% tinham o ensino secundário (35,9% no sector privado) e 15,3% tinham um nível de escolaridade correspondente, no máximo, ao 3.º ciclo do ensino básico (37,5% no sector privado)”, indica o INE esta sexta-feira.

Custos das empresas com salários sobem

Esta manhã, o Instituto Nacional de Estatística publicou também os dados relativos ao custo do trabalho registado no terceiro trimestre, sendo que estes dados mostram que os encargos suportados pelas empresas com salários, por cada hora trabalhada, voltaram a aumentar 5,3% em termos homólogos.

“No terceiro trimestre de 2026, o Índice de Custo do Trabalho (ICT) registou um acréscimo homólogo de 5,3%. No trimestre anterior, tinha aumentado 5,6%. Os custos salariais (por hora efetivamente trabalhada) e os outros custos (também por hora efetivamente trabalhada) aumentaram 5,3% em relação ao mesmo período do ano anterior”, avança o gabinete de estatísticas.

Há, porém, diferenças setoriais que merecem atenção e destaque. Na construção, os custos salariais cresceram 6,9% no terceiros trimestre. Já nos serviços, o salto foi de 6,2%, na indústria de 4,8% e na Administração Pública de 4,3%.

“Com exceção dos serviços, onde o acréscimo homólogo foi maior do que o registado no trimestre anterior (tinha sido 5,9%), nas restantes atividades económicas, as variações observadas foram menores: Construção (7,1%), Indústria (5,5%), e Administração Pública (5,3%)“, salienta o INE. Ou seja, houve um abrandamento.

(Notícia atualizada às 11h33)