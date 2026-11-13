Sindicato dos Jornalistas quer renegociar tabela salarial da profissão

A estrutura sindical recorda que o salário mínimo nacional deverá subir para 970 euros no próximo ano, o que torna a atual tabela salarial do CCT, que foi aprovada em 2023, "obsoleta".

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) enviou ao Ministério do Trabalho um pedido de conciliação sobre a tabela salarial do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) da Imprensa, foi anunciado esta sexta-feira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Uma posição necessária após quase um ano de tentativas de negociar com a associação que representa os patrões, que não se dispôs a iniciar conversações, ou seja, aparentemente está confortável com uma tabela ‘fora da lei'”, refere, em comunicado.

A estrutura sindical recorda que o salário mínimo nacional (SMN) deverá subir para 970 euros no próximo ano, o que torna a atual tabela salarial do CCT, que foi aprovada em 2023, “obsoleta”.

“O SMN para o próximo ano, para se ter uma ideia, supera os dois primeiros escalões da tabela do CCT, que começa nos 903 euros, até quatro anos de profissão, e sobe para os 948 euros, sempre brutos, para jornalistas com até seis anos de trabalho”, acrescenta.

O SJ assinala que “encetou uma tentativa de negociação com a Associação Portuguesa de Imprensa (API), no início de dezembro de 2025″, na sequência desta possibilidade de “se prever que o salário mínimo ira ultrapassar o primeiro escalão, quando foi confirmado que subiria para 920 euros”.

Segundo o sindicato, a “API respondeu duas semanas depois, considerando que não era oportuna a discussão” dado que a tabela salarial vigorava pelo prazo mínimo de 3 anos, ainda assim a presidente do órgão que representa os patrões comprometeu-se “a consultar os associados para ‘elaborar uma contraproposta’ à apresentada pelo SJ”.

“Até hoje”, lamenta a estrutura sindical, sublinhando que tem vindo a contactar a API para saber se estariam dispostos a negociar, inclusivamente no início deste mês.

“Perante mais uma semana de silêncio, e não podendo ficar indiferente à mais do que necessária atualização da tabela salarial”, o SJ adianta que avançou na quinta-feira com “o pedido de conciliação das matérias de expressão pecuniária constantes de Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho”.

E acrescenta: “o recurso à DGERT [Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho] é não só o instrumento legal como a derradeira tentativa de trazer os patrões para a mesa e de lhes dar a oportunidade de demonstrar que também não estão confortáveis com uma tabela salarial fora da lei e que pretendem encontrar formas de valorizar os jornalistas e o jornalismo”, remata.