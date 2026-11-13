Sonae Sierra vende 38 casas de luxo em 18 meses no centro de Lisboa

Sonae Sierra vende 38 casas de luxo em 18 meses no centro de Lisboapremium
As chaves do projeto Pulse, desenvolvido pelo grupo Sonae, começam a ser entregues no final do ano. Restam duas penthouses de quase cino milhões de euros ainda disponíveis.
As casas do projeto imobiliário Pulse, promovido pela Sonae Sierra, está quase todas vendidas. São 40 habitações de luxo no centro de Lisboa e apenas as duas penthouses, nos últimos andares, estão disponíveis. As 38 restantes, entre o T0 e o T4, foram vendidas nos últimos 18 meses, de acordo com a Christie's Porta da Frente, a consultora imobiliária responsável pela comercialização destes imóveis.
A Sonae Sierra investiu mais de 40 milhões de euros no requalificação do antigo edifício de escritórios e galeria comercial São João de Deus, entre o Técnico e a Avenida da República.…
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