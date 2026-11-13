Sucessão na EDP? “Estou focado no plano de negócios”, diz Bello

A EDP concluiu a integração da produção hidroelétrica e solar terrestre em Pracana, no Médio Tejo, e prepara novos projetos híbridos em Portugal, incluindo soluções com baterias, anunciou o responsável do grupo para a Península Ibérica. Em paralelo, confrontado com a hipótese de suceder a Miguel Stilwell de Andrade no cargo de CEO, Duarte Bello não afastou essa hipótese, dizendo-se apenas focado em executar o plano de negócios.

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“Eu, como colaborador da EDP, estou focado no plano de negócios 2026-2028“, indicou Duarte Bello, durante uma visita de jornalistas ao complexo de Pracana, no rio Ocreza, quando questionado sobre o futuro da liderança da EDP, de acordo com o Jornal de Negócios. Miguel Stilwell de Andrade avançou, há cerca de uma semana, que irá retirar-se do cargo de CEO da elétrica no final do mandato.

O parque, entre Mação, no distrito de Santarém, e Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, é o primeiro da EDP a nível mundial, e o primeiro da Península Ibérica, a juntar uma central hídrica a uma instalação solar terrestre no mesmo centro eletroprodutor.- “A competitividade depende cada vez mais da nossa capacidade de disponibilizar eletricidade limpa, segura e a custos acessíveis”, afirmou Duarte Bello.

A EDP tinha anunciado em janeiro a entrada em operação da componente solar, mas só em outubro ficaram concluídos os testes e ensaios do empreendimento, agora totalmente operacional.

Questionado pela Lusa sobre os próximos investimentos, o gestor apontou dois projetos num horizonte de 12 a 18 meses: a associação de baterias à central solar da Cerca, em Alenquer, distrito de Lisboa, e o Alto Rabagão, em Boticas e em Montalegre, distrito de Vila Real, onde a EDP já combina produção hídrica com solar flutuante, a que juntará agora a eólica, entrando em operação no segundo semestre de 2027, com uma capacidade instalada de 32,5 megawats-hora.

O complexo de Pracana combina os 41 megawatts (MW) da central hídrica, em funcionamento desde 1951, com quase 48 MW de potência solar, distribuídos por cerca de 90 mil painéis fotovoltaicos em dois núcleos, Alpalhão, em Envendos (Mação), e Padrão, em São Pedro do Esteval (Proença-a-Nova).

A instalação ocupa uma área inferior a 100 hectares, segundo as indicações prestadas durante a visita, embora a EDP tenha esclarecido que a superfície efetivamente coberta pelos painéis é bastante menor. A produção anual estimada é de 140 gigawatts-hora (GWh), dos quais 87 GWh de origem solar e 53 GWh hídrica, o equivalente ao consumo de 51.800 famílias.

A empresa estima ainda evitar 35 mil toneladas de dióxido de carbono por ano. A principal vantagem, explicou Duarte Bello, está em produzir mais eletricidade renovável utilizando a ligação à rede já existente, sem aumentar a capacidade máxima de injeção.

A complementaridade permite passar de aproximadamente 1.400 para 3.000 horas anuais de utilização dessa infraestrutura, mais do dobro.

A água armazenada na albufeira pode ser turbinada em períodos de menor produção solar, contribuindo para a flexibilidade do sistema, embora a central não disponha de bombagem nem esteja prevista, por agora, a instalação de baterias em Pracana.

Entre os próximos investimentos, na Cerca, a EDP desenvolve um sistema de armazenamento de 120 megawatts-hora, com investimento previsto de 26,8 milhões de euros e conclusão apontada para fevereiro de 2028.

A empresa estuda ainda alternativas para o Alqueva, depois de abandonar o projeto do Grande Lago, que incluía expansão de solar flutuante. A instalação de solar terrestre é uma das possibilidades a avaliar, sem decisão tomada.

A EDP tem atualmente 11 projetos híbridos na Península Ibérica, seis em Portugal e cinco em Espanha, com uma potência combinada superior a um gigawatt.

Bello afirmou que os investimentos dependem dos licenciamentos e das condições de mercado, considerando a morosidade dos processos um dos principais obstáculos às renováveis.

O plano de negócios para 2026-2028 prevê um investimento global de 12 mil milhões de euros, cerca de quatro mil milhões de euros por ano, dos quais 3,6 mil milhões destinados à Península Ibérica, incluindo Pracana. A EDP não divulgou o investimento individual no empreendimento. Segundo a apresentação feita na visita, o pico da obra envolveu mais de 200 trabalhadores e os proprietários dos terrenos recebem mais de 200 mil euros anuais em rendas.