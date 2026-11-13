Banca

Taxa que rende 60 milhões ao Fundo de Resolução em ‘banho-maria’premium

Era suposto o Banco de Portugal ter iniciado procedimento para se calcular a taxa das contribuições adicionais dos bancos para o Fundo de Resolução. Constitucional deixou processo em 'banho maria'.

Por esta altura, era suposto o Banco de Portugal ter iniciado o procedimento regulamentar para determinar a taxa relativa às contribuições periódicas adicionais para o Fundo de Resolução relativo a 2027. Contudo, a decisão do Tribunal Constitucional do verão passado que declarou inconstitucional uma norma do regime deixou todo este processo em ‘banho-maria’. O supervisor está a aguardar por uma solução “juridicamente robusta” para superar o problema.

Em 2025, esta taxa que é cobrada aos bancos rendeu pouco mais de 59 milhões de euros ao Fundo de Resolução, sendo uma componente importante do financiamento do fundo que tem mais…

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