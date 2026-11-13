Tekever fornece drones às Forças Armadas francesas e inaugura fábrica em Cahors

A Tekever vai fornecer drones às Forças Armadas francesas ao abrigo de um contrato de sete anos com a agência responsável pelas aquisições de Defesa em França, a Direction Générale de l’Armement (DGA). A fabricante de drones portuguesa inaugura esta sexta-feira a primeira fábrica em França, em Cahors, e durante a cerimónia apresentou o primeiro sistema AR3 EVO que será entregue ao país, o primeiro de 15 sistemas com entrega prevista para ainda este ano.

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“Estamos empenhados em França e na capacidade da Europa de garantir a sua própria segurança. Cahors constitui a base industrial deste compromisso. A Tekever é, a partir de hoje, também uma empresa francesa”, afirmou Ricardo Mendes. O responsável defendeu que a Europa tem de reforçar a capacidade de desenvolver e produzir os sistemas de que necessita: “A Europa percebeu que deve produzir e controlar as suas capacidades. Essa é a nossa missão”, disse o CEO da Tekever durante a cerimónia de inauguração da unidade.

O contrato no âmbito do programa SDLRAT (Systèmes de Drones Légers de Renseignement d’Appui Tactique — Sistemas de Drones Ligeiros de Informações de Apoio Tático) contempla o fornecimento de sistemas aéreos não tripulados, formação e apoio. A configuração selecionada integra tecnologia de duas empresas francesas: a Merio, responsável pelos equipamentos de informação por imagens (IMINT/ROIM), e a Avantix, que fornece capacidades de informação por sinais (SIGINT/ROEM).

O anúncio foi feito no mesmo dia em que a unicórnio portuguesa inaugura oficialmente a unidade industrial de Cahors, onde já arrancou a produção dos modelos AR3 e AR5. A fábrica, apresentada em fevereiro, é uma das peças centrais do plano de investimento de 200 milhões de euros que a Tekever tem previsto para França entre 2025 e 2030.

“Estamos a investir na produção e nas competências francesas e a colaborar com parceiros franceses para desenvolver capacidades que evoluem em função das necessidades das forças que as utilizam”, vincou o CEO da tecnológica portuguesa.

Investimento de 200 milhões em França

A fabricante nacional de drones anunciou em junho que iria duplicar o investimento previsto para o mercado francês, passando de 100 para 200 milhões de euros até 2030. O plano contempla a criação de 200 postos de trabalho qualificados, divididos entre os escritórios em Toulouse e, a cerca de 100 quilómetros de distância, a unidade industrial de Cahors.

Em cerca de ano e meio já foram criados quase metade dos postos de trabalho previstos, incluindo 25 postos de trabalho na fábrica – com objetivo de atingir 40 – da histórica cidade francesa situada na região da Occitânia, capital do departamento de Lot, no sul de França.

Nadia Maaref, diretora-geral da Tekever França, destacou a transferência de conhecimento entre os dois países e o papel da nova unidade no desenvolvimento de competências locais. “A Tekever nasceu em Portugal e estamos muito orgulhosos de transferir o conhecimento para França”, vincou.

A unidade de Cahors tem 4.500 metros quadrados e deverá acolher também um “Laboratório Espacial”, cuja criação está prevista para 2027. A empresa nacional que nasceu há 25 anos integra o consórcio selecionado para um projeto do Governo francês para desenvolver um sistema de radar de abertura sintética (SAR) soberano, com um total alocado de 50 milhões.

De acordo com a Tekever, a proximidade ao aeródromo de Cahors-Lalbenque permite concentrar no mesmo local atividades de produção e ensaio dos sistemas. A fábrica junta-se ao escritório da Tekever em Toulouse e reforça a presença da tecnológica portuguesa no ecossistema industrial e de Defesa francês.

“A inauguração desta fábrica reflete a ambição de França de contar com uma indústria de defesa europeia capaz de conceber, fabricar e dar apoio ao equipamento de que as nossas forças armadas necessitam. Trata-se de uma conquista para as nossas regiões e de um passo em frente para a nossa soberania industrial e autonomia estratégica. Poder contar com as capacidades industriais e os conhecimentos especializados da própria Europa preserva a nossa liberdade de decidir e agir”, assinala a ministra das Forças Armadas e dos Veteranos e de França, Catherine Vautrin, citada em comunicado.

Cahors é a primeira unidade de produção da fabricante de drones em França. Até ao final do ano está prevista a abertura da unidade de Swindon, no âmbito do projeto de investimento no Reino Unido, na ordem dos 470 milhões de euros em cinco anos.

*O ECO/eRadar viajou a Cahors, em França, a convite da Tekever