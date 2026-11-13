Turquia e Qatar assinam acordo de defesa mútua

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, assinaram hoje em Istambul um Acordo de Defesa Mútua, que servirá para reforçar a cooperação no domínio da indústria da defesa.

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O documento foi assinado no quadro de uma série de acordos em diversos setores com os quais ambos os países “levarão a irmandade a uma nova dimensão”. A assinatura decorreu no contexto da visita do emir do Qatar à Turquia e visa aproximar ainda mais dois países, que já dispõem de um Acordo de Associação Comercial e Económica, que entrou em vigor no ano passado.

Num comunicado, Erdogan, que não adiantou pormenores sobre o pacto, salientou que, com este passo, a Turquia procura desenvolver e diversificar a sua colaboração com Doha em vários setores, incluindo o energético e a cooperação no domínio da indústria de defesa.

“[A Turquia pretende] desenvolver e diversificar a sua parceria energética com o Qatar e deseja que a cooperação na indústria de defesa continue a alargar-se”, refere o comunicado.

Os dois países prosseguem igualmente “os esforços conjuntos para evitar um novo agravamento do conflito na região do Golfo e promover o diálogo e a paz”, sublinhando a importância de convencer as partes envolvidas a resolverem os seus diferendos por via diplomática.

O emir do Qatar esteve em Istambul depois de participar na cimeira climática COP31, em Antália, no sul da Turquia.

A diplomacia turca tem desenvolvido uma intensa actividade nos últimos meses, procurando estabelecer novas alianças e afirmar-se como um ator regional de relevo, entre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, a norte, e a crise no Médio Oriente, nas suas fronteiras a leste e a sul.

Em agosto, a Turquia estabeleceu, juntamente com o Paquistão e a Arábia Saudita, um acordo de defesa denominado Aliança de Meca. O Egito ainda não aderiu à iniciativa, embora esteja a ponderar intervir em defesa do seu aliado saudita perante os rebeldes huthis iemenitas, pró-iranianos.

O pacto, cuja aplicação prática está ainda a ser definida, reúne o segundo maior exército da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) em número de efetivos, a seguir ao dos Estados Unidos (Turquia), a única potência nuclear do mundo muçulmano (Paquistão) e a maior potência militar do Golfo (Arábia Saudita). Os países signatários afirmaram que a aliança não visa qualquer Estado e que está aberta à adesão de outros países interessados.

Em outubro, foi também assinado em Doha um memorando multilateral, denominado “Badr”, entre os ministérios da Defesa do Qatar, Indonésia, Paquistão e Turquia.

O objetivo passa, nomeadamente, pelo desenvolvimento de “parcerias estratégicas”, eventualmente no domínio da produção conjunta de novos sistemas de armamento, segundo um especialista turco que pediu o anonimato.