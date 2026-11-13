Promover a integração dos cidadãos migrantes e garantir o acesso a direitos fundamentais são os objetivos do trabalho desenvolvido pelo Município de Celorico da Beira, distinguido na 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros. Através do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) e da Loja AIMA, o município assegura serviços de informação, orientação e acompanhamento em matérias como a regularização documental, o acesso à saúde, à educação e ao emprego. A par deste trabalho, promove iniciativas de sensibilização e diálogo intercultural, procurando construir uma comunidade mais inclusiva, onde a diversidade seja valorizada e todos tenham oportunidades de participação.

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O que representa para a vossa autarquia ter sido distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2026 – Grupo Mosqueteiros?

Esta distinção representa um importante reconhecimento do trabalho que o Município de Celorico da Beira tem vindo a desenvolver na promoção da inclusão, da coesão social e da integração dos cidadãos migrantes, afirmando o concelho como um território de acolhimento, de oportunidades e de respeito.

Mais do que um prémio, é o reconhecimento de uma estratégia que coloca as pessoas no centro da ação municipal e que procura responder, de forma próxima e humanizada, às necessidades de quem escolhe Celorico da Beira, e os concelhos limítrofes, para viver, trabalhar e construir o seu futuro. Desde 2022 que o CLAIM é uma estrutura que pretende ajudar as pessoas a regularizarem-se em território português, e desde 2024 em conjunto com a loja AIMA / Estrutura de Missão

É também um incentivo para continuarmos a investir em respostas que promovam a igualdade de oportunidades, combatam a discriminação e valorizem a diversidade cultural como um fator de enriquecimento da comunidade. Acreditamos que uma comunidade mais inclusiva é uma comunidade mais coesa, dinâmica e preparada para os desafios do futuro.

Quais foram as razões e necessidades que estiveram na origem do(s) projeto(s) distinguidos?

A origem deste trabalho está na necessidade de garantir que os cidadãos migrantes encontrem, neste espaço, condições efetivas e enquadramento legal, para a sua integração, autonomia e participação na vida da comunidade.

A regularização documental, o acesso à saúde, à educação, ao emprego, à habitação e à proteção social são dimensões fundamentais para que cada pessoa possa viver com dignidade e segurança.

Foi neste contexto que, em 2022, o Município de Celorico da Beira criou o CLAIM, reforçando a capacidade de resposta local através de um serviço de proximidade, de informação, orientação e acompanhamento dos cidadãos migrantes. O espaço AIMA/Estrutura de Missão veio complementar este trabalho, procurando facilitar o acesso à informação e aos procedimentos administrativos relacionados com a situação documental, bem como auxiliar a regularização dos familiares em Território Nacional.

Paralelamente, temos promovido iniciativas de sensibilização, diálogo intercultural e capacitação, bem como respostas articuladas com as entidades locais, para as quais realizam,os o encaminhamento, nas áreas da educação, do emprego e da habitação. Procuramos, assim, responder não apenas às necessidades imediatas, mas também criar condições para uma integração sustentável.

Esta intervenção assenta numa convicção simples: acolher não é apenas receber. É garantir que cada pessoa encontre oportunidades para participar ativamente, na sociedade e contribuir para o desenvolvimento do território que a acolhe.

Que principais desafios enfrentaram no desenvolvimento e concretização do(s) projeto(s) — e de que forma foram superados?

Um dos principais desafios tem sido a complexidade dos procedimentos administrativos relacionados com a regularização documental, agravada pelas dificuldades de acesso a agendamentos e pelos constrangimentos dos serviços competentes.

Estas situações podem gerar períodos prolongados de incerteza, com consequências no acesso ao emprego, à habitação e a outros direitos e serviços essenciais.

Outra das dificuldades foi a morosidade do lapso temporal entre a manifestação de interesse até ao agendamento.

A estes obstáculos juntam-se as barreiras linguísticas e digitais, o desconhecimento dos procedimentos, a dificuldade de entendimento das necessidades burocráticas e, em alguns casos, as dificuldades económicas e sociais enfrentadas pelos agregados familiares. São desafios que exigem respostas individualizadas, capacidade de articulação institucional e um acompanhamento próximo e continuado.

Temos procurado ultrapassá-los através do trabalho desenvolvido pelo CLAIM e pela Loja AIMA, do reforço da informação e orientação prestadas aos cidadãos e da articulação com a Rede Social e outras entidades locais e regionais. Temos também promovido sessões de esclarecimento sobre direitos, deveres e integração profissional, criando oportunidades de informação e capacitação. E acerca do manuseamento das plataformas digitais da AIMA, através da qual terão de realizar a gestão do seu processo.

A nossa abordagem passa por auxiliar os migrantes perante a complexidade dos procedimentos. Mesmo quando a resolução depende de entidades externas ao Município, procuramos orientar, encaminhar e acompanhar cada situação dentro das nossas competências, contribuindo para reduzir obstáculos e facilitar o acesso às respostas disponíveis.

De que maneira o(s) projeto(s) distinguidos têm impactado a vida da comunidade local? Pode partilhar algum exemplo concreto?

O trabalho desenvolvido tem contribuído para tornar os serviços e a informação mais acessíveis aos cidadãos migrantes, facilitando o esclarecimento de dúvidas, sem apoio, poderiam tornar-se particularmente difíceis de resolver.

O impacto vai além do apoio administrativo. Ao facilitar o acesso à informação e promover a articulação entre serviços, contribuímos para uma integração mais informada e autónoma, com benefícios para os próprios cidadãos, para as suas famílias e para a comunidade local. A aprendizagem da língua portuguesa, a participação em atividades educativas, culturais e recreativas e as iniciativas de sensibilização intercultural ajudam igualmente a criar relações de proximidade e um maior sentimento de pertença.

Um exemplo concreto deste trabalho é o acompanhamento prestado a cidadãos migrantes que necessitam de orientação relativamente à renovação ou substituição dos seus títulos de residência e a outros procedimentos administrativos.

Iniciativas como o Ecomarket – Agroecologia para tod@s | 3 de outubro – Portal Municipal de Celorico da Beira e o Fórum sobre Inclusão, Município de Celorico da Beira promove Fórum sobre Inclusão – Portal Municipal de Celorico da Beira promovem, por sua vez, o encontro entre diferentes culturas, incentivando a partilha de experiências e a participação na vida comunitária.

Esta resposta permite ultrapassar as limitações do modelo tradicional de atendimento, deslocando o serviço até outras localidades, reduzindo o esforço financeiro e organizativo exigido aos cidadãos mais vulneráveis. Esta aproximação é particularmente relevante para este público, cujos agregados fragilizados, cuidadores informais, migrantes e pessoas com baixa proficiência digital. A pertinência da operação reforça-se pelo facto de a solução não ser meramente reativa. Trata-se de uma resposta proativa, com presença regular noutras localidades e com articulação permanente com a rede local, e com outros municípios, os agrupamentos de escolas, combinando atendimento, mediação, inclusão digital, encaminhamento e sinalização de necessidades emergentes.

Quais são as perspetivas de futuro em relação a este(s) projeto(s)? Pretendem dar continuidade, expandi-los ou adaptá-los a outras áreas?

A nossa intenção é dar continuidade a este trabalho e reforçar progressivamente a capacidade de resposta do Município, acompanhando a evolução das necessidades da população e procurando soluções cada vez mais acessíveis, eficazes e próximas das pessoas.

Pretendemos consolidar o papel do CLAIM e da Loja AIMA enquanto estruturas de apoio, informação e encaminhamento, aprofundando a articulação com os serviços públicos, as instituições locais, as escolas, as entidades empregadoras e os parceiros da Rede Social.

Queremos igualmente continuar a promover a aprendizagem da língua portuguesa, a capacitação para o mercado de trabalho, o conhecimento dos direitos e deveres e a participação dos cidadãos migrantes nas atividades da comunidade.

Paralelamente, a nossa visão passa por desenvolver respostas de proximidade que permitam chegar às pessoas que enfrentam maiores dificuldades no acesso aos serviços, seja pela distância geográfica, pela vulnerabilidade social ou pela reduzida literacia digital. Neste âmbito, a solução de atendimento móvel e articulado com a rede local constitui uma possibilidade de reforçar a acessibilidade dos serviços e de aproximar a ação pública de quem mais precisa.

Queremos que Celorico da Beira continue a afirmar-se como um concelho onde a diversidade é valorizada, a igualdade de oportunidades é uma prioridade e ninguém é excluído por causa da sua origem ou das suas circunstâncias. Queremos continuar a ser pioneiros na integração e na implementação de soluções inovadoras.

O reconhecimento agora recebido reforça a nossa responsabilidade de continuar este caminho. Porque o verdadeiro sucesso de um projeto de inclusão mede-se, acima de tudo, pela diferença positiva que consegue fazer na vida das pessoas.