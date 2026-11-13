Veja aqui a chave do Euromilhões. Prémio é de 17 milhões de euros
Depois de um apostante ter vencido 141,9 milhões de euros no sorteio de terça-feira, é agora conhecida a chave que desbloqueia prémio de 17 milhões.
A chave do Euromilhões sorteada esta sexta-feira é composta pelos números:
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16 – 27 – 32 – 41- 45
Estrelas: 2 – 12
O prémio em jogo é de 17 milhões de euros, depois de, no sorteio de terça-feira, ter havido um vencedor do jackpot de 141,9 milhões.
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