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Veja aqui a chave do Euromilhões. Prémio é de 17 milhões de euros

  • ECO
  • 13 Novembro 2026

Depois de um apostante ter vencido 141,9 milhões de euros no sorteio de terça-feira, é agora conhecida a chave que desbloqueia prémio de 17 milhões.

A chave do Euromilhões sorteada esta sexta-feira é composta pelos números:

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16 – 27 – 32 – 41- 45
Estrelas: 2 – 12

O prémio em jogo é de 17 milhões de euros, depois de, no sorteio de terça-feira, ter havido um vencedor do jackpot de 141,9 milhões.

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