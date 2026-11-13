Vendas de quase 480 empresas jovens adultas representam 9% do PIB
Em 2025, as exportações destas empresas situaram-se em 5.400 milhões de euros e o Volume Acrescentado Bruto (VAB) foi de 5.300 milhões de euros.
As vendas de quase 480 empresas jovens adultas representaram um volume de negócios agregado de 26.600 milhões de euros em 2025, o que equivale a 9% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, segundo um estudo divulgado esta sexta-feira.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“As 477 Empresas Adolescentes e Jovens Adultas (AJA) identificadas em 2025 num estudo da Informa DB em parceria com a Associação Business Roundtable Portugal (BRP), registaram um volume de negócios agregado de 26,6 mil milhões de euros, o equivalente a 9% do PIB”, indicaram, em comunicado.
As AJA são empresas privadas, com controlo de capital nacional. Segundo a mesma nota, as empresas adolescentes faturam entre 30 e 50 milhões de euros, enquanto as jovens adultas entre 50 e 150 milhões de euros.
No ano passado, as exportações destas empresas situaram-se em 5.400 milhões de euros. Por sua vez, o Volume Acrescentado Bruto (VAB) foi de 5.300 milhões de euros.
O estudo, que analisou as 477 empresas, revelou ainda que a idade média das AJA é de 34 anos, ou seja, mais 20 anos do que o tecido empresarial português.
Os setores das indústrias grossistas, retalho e construção concentram mais de três quartos destas empresas. Destacam-se o setor grossista e as indústrias, com 13% da faturação total das AJA, seguidos pela construção com 10%.
A análise concluiu também que mais de metade das AJA são empresas exportadoras, ou seja, cujas vendas de bens e serviços no mercado externo representam, pelo menos, 5% do seu volume de negócios ou mais de um milhão de euros por ano.
A associação BRP tem por objetivo acelerar o crescimento económico e social do país, enquanto a Informa D&B está integrada na D&B Worldwide Network, que tem acesso a dados de mais de 500 milhões de agentes económicos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Vendas de quase 480 empresas jovens adultas representam 9% do PIB
{{ noCommentsLabel }}