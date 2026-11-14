António Vitorino, Fernando Medina e Filipe Lobo D’Ávila nos novos Estados Gerais do PS

António Vitorino, Fernando Medina e Filipe Lobo D’Ávila nos novos Estados Gerais do PSpremium
PS retoma a fórmula de Guterres para preparar uma alternativa ao Governo da AD. Entre os cabeças de cartaz, estão um histórico militante, um ex-ministro das Finanças e um ex-governante de Passos.
António Vitorino, Fernando Medina e Filipe Lobo D’Ávila são os principais rostos do encontro inaugural dos novos Estados Gerais do PS, promovido este sábado por José Luís Carneiro, na Estufa Fria, em…
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