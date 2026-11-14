Guerra comercial

Canadá põe indústria automóvel à frente de acordo com os EUA

  • Lusa
  • 14 Novembro 2026

Mais de 90% dos carros produzidos no Canadá seguem para os EUA. É por isso que Mark Carney não abdica do setor automóvel nas negociações com Trump, mesmo com as tarifas a pesar nas fábricas.

O primeiro-ministro canadiano alertou hoje que não aceitará um acordo comercial com os EUA que comprometa a viabilidade da indústria automóvel do seu país, um dos principais pontos de discórdia nas negociações bilaterais. “Este Governo não aceitará um acordo com os EUA que não seja compatível com a viabilidade do setor automóvel canadiano”, assegurou Mark Carney, embora tenha reconhecido que as duas partes estão a fazer progressos no sentido de uma solução negocial.

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O executivo canadiano tem alegado que a cooperação neste setor entre os dois países é crucial para manter a competitividade da indústria norte-americana, argumentando com a importância que assume a produção de componentes canadianos.

O Canadá parte de uma posição forte, apoiada por uma indústria bem estabelecida e por uma força de trabalho que está entre as mais produtivas do mundo, defendeu Mark Carney, que recusou “aceitar qualquer proposta” dos Estados Unidos sem considerar as consequências para a indústria nacional.

O primeiro-ministro canadiano acredita que os dois países alcançarão um entendimento o mais rapidamente possível, o que permitiria o estabelecimento de uma relação comercial estável.

O primeiro-ministro admitiu ainda que esta questão é uma das mais complexas nas negociações comerciais com os EUA, adiantando que, apesar dos progressos, ainda não foi possível chegar a acordo.

Carney disse acreditar que os dois países alcançarão um entendimento o mais rapidamente possível, o que permitiria o estabelecimento de uma relação comercial estável ao abrigo da nova política dos EUA para o setor da indústria automóvel. Esta possibilidade beneficiaria tanto os trabalhadores e fabricantes canadianos, como, “em grande medida”, os EUA, salientou.

As negociações comerciais entre o Canadá e os EUA foram suspensas em agosto, quando Mark Carney rejeitou as exigências de Washington, levando o Presidente Donald Trump a impor novas tarifas de 50% sobre vários produtos canadianos.

As duas partes retomaram os contactos recentemente e, no início deste mês, e Carney avançou que as conversações se tinham intensificado e que Washington tinha retirado algumas das suas exigências.

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