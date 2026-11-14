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ECO Quiz. Patrões do comércio criticaram o ‘fecho’ do país devido à depressão Charles?

  • ECO
  • 14 Novembro 2026

Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

Portugal continental esteve em situação de alerta, entre a meia noite de terça-feira e as 23:59 de quarta-feira, devido ao previsível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se na altura que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro fossem as regiões mais atingidas.

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A gravidade do cenário levou o Governo a decidir fechar escolas e serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e avançado com algumas restrições no tráfego aéreo.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.

 

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