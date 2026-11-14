Espaço aéreo dos EUA reabre após cancelamento de 6.000 voos

O espaço aéreo nos EUA reabriu, após horas de suspensão de praticamente todas as descolagens, que resultou no cancelamento de 6 mil voos em todo o mundo, afetando centenas de milhares de passageiros.

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A suspensão decretada na sexta-feira à noite, a duas semanas do feriado de Ação de Graças, período marcado por um grande fluxo de viagens, mergulhou os aeroportos do país no caos e na incerteza durante horas. As companhias aéreas têm agora de transportar centenas de milhares de passageiros afetados. Mais de 800 aviões foram desviados para aeroportos que não estavam no plano de voo original.

O número de voos cancelados nos EUA ultrapassou 2.400, segundo dados da plataforma FlightRadar24, após a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) ter suspendido todas as descolagens no país. Alguns voos internacionais com destino à Europa e à Ásia conseguiram partir dos aeroportos norte-americanos, apesar da suspensão.

A suspensão, em vigor durante cerca de cinco horas, foi a mais longa paralisação de voos a atingir os EUA em 25 anos, desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

Vários órgãos de imprensa locais e plataformas de rastreamento aéreo registaram na sexta-feira a partida de voos que não tinham previsão para sobrevoar o território continental dos EUA. Entre eles, alguns partiram da costa leste do país com destino à Europa, enquanto outros seguiram para o arquipélago do Havai e para a Ásia, partindo de aeroportos na costa oeste dos EUA.

A suspensão não chegou a afetar qualquer voo com destino ou proveniente de Portugal. De acordo com o portal do aeroporto de Lisboa na Internet, um voo da TAP Air Portugal vindo de Newark, no nordeste dos EUA, que tinha chegada prevista às 05:25, aterrou às 05:04.

A suspensão, em vigor durante cerca de cinco horas, foi a mais longa paralisação de voos a atingir os EUA em 25 anos, desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

“Às 20:15 [de sexta-feira], hora do leste [01:15 de hoje em Lisboa], reabrimos o espaço aéreo”, declarou o secretário para os Transportes, Sean Duffy, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, alertando ainda que a retoma do tráfego aéreo seria lenta: “vamos demorar algum tempo a recuperar a nossa capacidade total”.

O secretário da Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin, acrescentou que não houve ciberataque nem “qualquer ligação” com a grande falha que afetou a gigante tecnológica Microsoft na quinta-feira.

Quanto ao motivo que levou ao cancelamento de milhares de voos, o secretário atribuiu o problema a “equipamentos antigos”, da década de 1980. O sistema computacional “ficou sobrecarregado de dados e falhou”, explicou Duffy.

“Os nossos novos equipamentos não falharam. Foi o equipamento antigo que apresentou falhas”, detalhou, antes de se dirigir aos norte-americanos: “Querem que o Congresso financie isto? O Presidente [Donald] Trump solicitou os recursos”.

A falha acontece um dia depois de a Casa Branca ter solicitado ao parlamento dos EUA uma verba adicional de 30,1 mil milhões de dólares (27,3 mil milhões de euros) para modernizar o sistema de controlo aéreo no país.

O secretário da Segurança Interna, Markwayne Mullin, acrescentou que não houve ciberataque nem “qualquer ligação” com a grande falha que afetou a gigante tecnológica Microsoft na quinta-feira, embora não tenha descartado totalmente a possibilidade de sabotagem.

Esta é a primeira suspensão de voos a nível nacional nos Estados Unidos desde janeiro de 2023, quando um sistema informático crítico apresentou falhas.